阿里山修路遇「恐怖土石流」第一人稱視角曝！大票冷汗：快逃

記者鄺郁庭／綜合報導

近日連日豪雨，多處發生土石流，造成道路中斷、交通受阻等情況。爆料公社3日分享一段影片，拍攝者表示在阿里山搶修道路，結果遇上土石流。只見山壁慢慢崩落，巨量泥石夾帶樹木滑行，掀起網友驚呼連連，「還以為暴龍要出來找食物了！」

▲拍攝者在阿里山遇到土石流。（圖／爆料公社）

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拍攝者文中表示，「阿里山鄉新美村搶修道路，遇上土石流。」從畫面中可見，山壁慢慢崩落，遠處的樹木整個倒下，巨量泥石夾帶木頭滑行。這一幕讓不少人驚呼連連，「我還以為是『乎有龐然大物，拔山倒樹而來』」、「快逃啊！」「真的要快跑啊～感覺好危險」、「天啊！世界各地都有災情！」

還有網友表示，「土石流不是開玩笑的，但是連日大雨山區真的水分太多了，當地居民要特別注意，平地居民沒重要事就不要上去了」、「侏儸紀的場景？暴龍咧？」「恐怖，樹木好像小草一樣。」其中，有不少人很擔心拍攝者，「心到底有多大？知道土石流還不趕快跑」、「這種狀況就算是搶救，也是先離開現場才對，留著等死嗎…」

對此，就有一名自稱是村民的網友留言，「我是本村的。我希望大家不要抨擊作者。這個作者這幾天為我們山上村子努力協調的人」，因為工程怪手只有幾台，可是有好幾個村子都要用，所以大家只能排隊。

他說，該支影片是山區使用水的水源地的路，「山上的水源一直斷水，根本沒辦法使用，我們一般山區村子都是分成鄰，各鄰有各鄰的鄰長，而這個作者是村子的水源管理者之一。」

他透露，村子的人要吃要喝的，都需要使用道路，不可能真的等沒雨了才去用，「一定需要有人冒危險前進，告知村民那些路段要避開。」他希望大家不要攻擊拍攝者，「初衷只是希望能有人看到能幫忙，畢竟山區真的很難找到人幫忙。」