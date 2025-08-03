女公關遭殺籌喪葬費喊「1元也是愛心」　家屬急澄清：沒有募款

▲谷姓女公關遭刺身亡，網路上卻流傳欲幫谷女急籌喪葬費的募款貼文，對此家屬也嚴正澄清，並未對外募款。(圖／翻攝自Threads)

圖文／CTWANT

北市信義區7月30日夜店女公關遭割喉！27歲的谷姓夜店女公關因與22歲的劉姓前男友發生感情糾紛，遭劉男埋伏割頸身亡。對此，網路上就有貼文貼出谷女的照片表示，「我的姊妹遇到渣男，現在要辦靈堂需要募集一些錢」，號召網友捐款響應，「麻煩各位1元也是愛心！」對此，家屬看到貼文後也緊急澄清強調，並未有對外募款行為，相關募款貼文均為詐騙，請民眾小心不要上當。

回顧整起事故，劉男7月30日晚間8時許，先在信安街租借iRent前往谷女上班必經的信義威秀A16停車場，埋伏等待谷女出現立即行兇殺人，朝谷女至少猛刺4刀後逃逸，火速將租來的車輛歸還後，穿著血衣騎著機車一路前往宜蘭五結的外公家躲藏。

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劉男行兇完後，先是將租來的汽車火速歸還，再騎著機車行駛在北宜公路上，趁著天色昏暗將兇刀丟棄，並一路奔往外公家。而劉男抵達外公家時，還身穿血衣，讓開門的外公嚇壞，並準備讓劉男天亮後投案，不過還沒等到天亮，警方在案發3小時內就已火速抵達將劉男逮捕到案。

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