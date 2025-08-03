NBA中國球員再+1？　首鋼曾凡博傳與籃網簽約

▲曾凡博從小就與北京首鋼關係密切，上個賽季也效力於北京首鋼。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

外媒報導，中國大陸籃球員曾凡博與NBA布魯克林籃網隊簽下了一份合約，最快今年10月的NBA澳門海外賽上，就有機會看見他在籃網出賽。

曾凡博現年22歲，身高211公分，出生於哈爾濱的一個籃球世家，父母都過去都是籃球員，因此他從小就密切接觸籃球運動，並在高中透過北京首鋼的「雛鷹計劃」赴美發展。

▼曾凡博高中就赴美發展，打過G聯盟。（圖／CFP）



2021年時，曾凡博與NBA G聯盟的引爆者隊（Ignite）簽約；2022年，曾凡博投身NBA選秀，被中國大陸球迷寄與厚望，可惜最終落選；隨後，他與印第安納溜馬隊簽下一份Exhibit 10合約，在夏季聯賽打了幾場比賽，但沒有太多亮點。

結束與溜馬的合約後，曾凡博返回中國大陸，效力CBA北京首鋼；上個賽季，他的場均貢獻達到14.7分4.7籃板1.9助攻1.5火鍋，入選本土最佳一陣，並當選最具進步球員獎項。

對於簽約籃網隊的消息，曾凡博透過工作室表示，「目前NBA事宜尚未有詳實進展，若有相關更新，大家一定會第一時間從這裡知悉！現在小曾的首要目標依然是抓緊恢復健康，為能夠參加國家隊集訓而努力。」