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北市公車起步猛煞車急惹民怨　公運處允加強教育訓練

▲7日起公車捷運等大眾運輸，維持社交距離可不戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市議員詹為元指出，公車起步猛煞車急惹民怨，平均每天都有1、2件投訴，公運處允加強教育訓練。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市公車路線多、使用民眾也多，但每天卻會發生1到2件的公車急煞投訴。北市議員詹為元近期接獲不少陳情，指司機猛踩油門起步，人還沒站好就摔倒，他要求市府不該再漠視，應從司機人力、工時、班表合理化做起，才是真正治本的作法。對此，公運處說，行車安全仍主要仰賴駕駛行為，公運處及公車業者將持續加強教育訓練，要求駕駛長落實各項SOP，避免急煞車或猛加速情形；另外，也為會抽查工時、幫駕駛加薪等。

北市議員詹為元指出，最近不斷有民眾向我反映，搭公車才剛上車未站穩司機就猛踩油門起步，結果人還沒站好就摔倒了。根據市府統計資料顯示，台北市近5年公車乘客摔傷通報件數年年都破百，每年大約都有200件左右，110年205件；111年182件；112年240件；113年200件；114年截至5月，就已累積95件了。

同時檢視民眾針對公車司機急煞、急停的投訴件數，近三年也高達 1313件，平均每年437件，換句話說等於每天有1到2件乘客反映公車開車猛起步急煞停之問題。

「有如此多的反應件數，為什麼一直無法改善？」詹為元指出，不少民眾反映司機用路觀念，市府則認為是因路況問題；但詹認為，根本原因來自於長年司機人力不足、排班緊湊，導致司機為了趕時刻、爭取休息時間，只能猛踩油門、急煞車來滿足在指定時間完成表定的班表。

詹為元指出，這樣的問題在長途路線更是常見，像是262、307、705、706、707一趟車程4個半小時起跳，遇到塞車時程被壓縮，司機只能開快一點「追回來」，背後是怕被投訴或被罰。這樣的惡性循環，最終受害的還是乘客。

詹為元呼籲，市府不能再裝沒事，每天1、2件摔倒事件，背後是上千名乘客的安全。市府應該認真檢討「表面制度做了沒用、實際問題沒解決」的荒謬現象，從司機人力、工時、班表合理化做起，才是真正保障市民安全的治本作法。

對此，公運處科長梁筠翎說，為改善駕駛長缺員問題，公運處將協助公車業者積極招募駕駛長，透過大數據資料檢討並提升公車路線營運效率。另外，公車新運價自114年1月20日起實施，駕駛長配合加薪8000元，期盼可減少現有駕駛長的流失，更希望進一步能吸引更多年輕人的投入，此外，將持續強化駕駛長培訓及改善休息環境，以降低工作壓力。

有關工時及班表合理化部分，梁筠翎說，公運處每月抽查駕駛長工時，以確保每日駕車時間不超過10小時，如有超時工作依規定裁處。

梁筠翎指出，行車安全仍主要仰賴駕駛行為，公運處及公車業者將持續加強教育訓練，要求駕駛長落實各項SOP，避免急煞車或猛加速情形，以及落實「右轉指差確認、左轉再三確認，停讓行人優先通行」等流程。

另外，梁筠翎說，北市公車公會114年成立「公車學院」預計辦理10場次以上培訓課程，針對駕駛長與幹部進行培訓。目前已分別在4月28日及7月31日辦理實車體驗營，除宣導各項SOP外，更安排駕駛長擔任乘客，實際感受急煞車、猛起步及遭車門夾住等體驗，期透過換位思考調整駕駛行為，提供更為安全及舒適的服務。

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