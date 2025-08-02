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高雄前議員岳母過世！暴雨路斷棺木無法上山　告別式被迫延期

▲▼伊斯坦大．貝雅夫．正福的岳母享耆壽，因暴雨路斷，告別式被迫延期。（圖／翻攝自Istanda．Paingav)
▲伊斯坦大．貝雅夫．正福的岳母享耆壽，因暴雨路斷，告別式被迫延期。（圖／翻攝自Istanda．Paingav)

記者郭玗潔／高雄報導

高雄前議員伊斯坦大．貝雅夫．正福(Istanda．Paingav) 的岳母於7月25日凌晨過世，享耆壽90歲，然而因連日暴雨，台20線南橫公路高雄段多處傳出坍方與路基掏空，寶來2橋、高中草水路也阻斷第8天，喪家的棺木上不來，也無法下山到殯儀館完成儀式，導致岳母的告別式被迫延期。伊斯坦大．貝雅夫．正福在臉書拜託，希望公路局能順利搶修公路，讓部落鄉親能早日下山就醫、採購。

伊斯坦大．貝雅夫．正福表示，寶來2橋、高中草水路已經斷第8天了，喪家煩惱棺木上不來，也無法下山到殯儀館完成該有的儀式，岳母告別式因而被迫延期到8月7日星期四上午8時舉行。他拜託公路局甲仙工務段工程單位，能順利搶修打通寶來2號橋及高中里草水斷路點，讓喪家有通路方便下山，完成老人家送終最後儀式，畢竟「要等第14天才完成，也說不過去」。

伊斯坦大．貝雅夫．正福也感恩鄉親們對喪家的慰問，呼籲雨季期間，桃源鄉里全區公路、農路仍不通路，都得注意安全外，也對鄉親一家五口意外苦難事及家屬誠意悼念與慰問。

最後，他也拜託公路局，督促標案廠商多加機械，利用雨停時，搶修完成到梅山里延線的通路，讓斷路封路的部落鄉親早日下山採購或回診就醫。

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