夜店正妹女公關遭割喉亡！她曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝光

▲網友湧入女公關IG悼念。（圖／翻攝IG）



記者董美琪／綜合報導

台北市信義區近日發生一起震驚社會的命案。27歲谷姓女子於夜店擔任公關時，遭劉姓前男友持利刃攻擊，傷重不治。據了解，谷女過去外型亮麗，曾任職金融業，後轉行至夜店娛樂產業，也多次登上綜藝節目，包括吳宗憲主持的節目單元。案件曝光後，吳宗憲也表示對此感到十分震驚與遺憾。

根據《三立新聞網》報導，有觀眾指出，谷女過往多次出現在電視節目中，包含吳宗憲所主持的綜藝。對此，吳宗憲受訪時坦言，節目來賓人數繁多，無法清楚記得每位訪客，但得知她遭遇不幸，仍表達深切不捨。

回顧她的背景，谷女在大學時表現亮眼，曾代表學校參加全國性商業競賽並榮獲第二名。畢業後原本在銀行上班，之後接觸夜店業界，在社群平台Threads透露自己原先無意轉職，但工作表現出色，最終選擇專注於此，並放棄報考書記官考試。

▲谷女遭到殺害。（圖／翻攝IG）



命案發生於7月30日晚間約8點40分，當時谷女騎著電動滑板車進入停車場，劉姓男子疑似早已潛伏現場，兩人當場爆發激烈口角，接著女子被強行拉入樓梯間刺殺。

此外，有網友發現，谷女曾在社群平台多次公開控訴劉男交往期間的暴力行為。她也曾表示，之所以未將對方封鎖，是擔心若聯繫不上她，對方可能直接到工作地點找人，進而干擾同事。如今釀成悲劇，再次凸顯跟蹤騷擾防制與受害者保護之間的制度缺口，目前警方仍持續釐清案情。

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