　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夜店正妹女公關遭割喉亡！她曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝光

▲▼網友湧入女公關IG悼念。（圖／翻攝IG）

▲網友湧入女公關IG悼念。（圖／翻攝IG）

記者董美琪／綜合報導

台北市信義區近日發生一起震驚社會的命案。27歲谷姓女子於夜店擔任公關時，遭劉姓前男友持利刃攻擊，傷重不治。據了解，谷女過去外型亮麗，曾任職金融業，後轉行至夜店娛樂產業，也多次登上綜藝節目，包括吳宗憲主持的節目單元。案件曝光後，吳宗憲也表示對此感到十分震驚與遺憾。

根據《三立新聞網》報導，有觀眾指出，谷女過往多次出現在電視節目中，包含吳宗憲所主持的綜藝。對此，吳宗憲受訪時坦言，節目來賓人數繁多，無法清楚記得每位訪客，但得知她遭遇不幸，仍表達深切不捨。

回顧她的背景，谷女在大學時表現亮眼，曾代表學校參加全國性商業競賽並榮獲第二名。畢業後原本在銀行上班，之後接觸夜店業界，在社群平台Threads透露自己原先無意轉職，但工作表現出色，最終選擇專注於此，並放棄報考書記官考試。

▲▼女公關遭到殺害。（圖／翻攝IG）

▲谷女遭到殺害。（圖／翻攝IG）

命案發生於7月30日晚間約8點40分，當時谷女騎著電動滑板車進入停車場，劉姓男子疑似早已潛伏現場，兩人當場爆發激烈口角，接著女子被強行拉入樓梯間刺殺。

此外，有網友發現，谷女曾在社群平台多次公開控訴劉男交往期間的暴力行為。她也曾表示，之所以未將對方封鎖，是擔心若聯繫不上她，對方可能直接到工作地點找人，進而干擾同事。如今釀成悲劇，再次凸顯跟蹤騷擾防制與受害者保護之間的制度缺口，目前警方仍持續釐清案情。

ETtoday新聞網提醒您：

拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
太扯！魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈
健檢報告出現「毛玻璃」三個字　45歲媽媽眼淚流下來
獨／只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　現場未見遺體疑拋出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夜店正妹女公關遭割喉亡！她曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝光

快訊／新莊逆子「殺父塞行李箱」棄屍水溝　遭羈押禁見

「金正恩」在台灣開車撞到男騎士！　他一看報案三聯單傻眼

獨／我只喝一瓶！高雄酒駕男連撞3車驚悚畫面曝　居民酸：禮炮三響

獨／只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　現場未見遺體疑拋出

賴苡任喊話檢方舉證「不詳志工」是誰　被反嗆：你偵訊自己說的

快訊／新莊箱屍案「逆子弒父」被逮狂裝傻不認殺人　遭聲押禁見

女公關「頸部被砍24刀」亡　保護令拖2個月...警方和法院都出包

助中國網紅「文雷在路上」入境闖演習敏感區　電商公司老闆收押

快訊／南橫墜谷車體清出近9成！車內無人影　再尋獲屍塊與遺留物

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

家寧曝「曾抓姦Andy」！ 經紀人急喊：非當事人

【17歲少女墜谷罹難】生父悲痛認屍 哽咽感謝目擊司機：他也有家庭

【泰格與雪兒】中華電信

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【總統月薪53萬】政治人物薪水領多少？　網友熱議這職務CP值最高

夜店正妹女公關遭割喉亡！她曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝光

快訊／新莊逆子「殺父塞行李箱」棄屍水溝　遭羈押禁見

「金正恩」在台灣開車撞到男騎士！　他一看報案三聯單傻眼

獨／我只喝一瓶！高雄酒駕男連撞3車驚悚畫面曝　居民酸：禮炮三響

獨／只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　現場未見遺體疑拋出

賴苡任喊話檢方舉證「不詳志工」是誰　被反嗆：你偵訊自己說的

快訊／新莊箱屍案「逆子弒父」被逮狂裝傻不認殺人　遭聲押禁見

女公關「頸部被砍24刀」亡　保護令拖2個月...警方和法院都出包

助中國網紅「文雷在路上」入境闖演習敏感區　電商公司老闆收押

快訊／南橫墜谷車體清出近9成！車內無人影　再尋獲屍塊與遺留物

快訊／小龍女柳柳被爆密戀已婚富二代　凌晨火速發聲明提告

川普下令「部署2艘核潛艇」到合適的地方　反擊俄前總統挑釁言論

夜店正妹女公關遭割喉亡！她曾上吳宗憲節目　生前轉行原因曝光

丟臉丟到日本！台灣登山隊爬富士山「亂綁布條」　山友氣炸了

快訊／10縣市豪大雨特報！雨彈來襲　1縣市防超大豪雨

主持人翟翾宣布離職！淚崩：堅持兩岸尋根交流、不願讓祖先蒙羞

艾璞樂、吉田一將精彩對決　龍鷹之戰雨中0比0握手言和

雪佛蘭宣布「重啟平價電動車戰線」！預告新一代Bolt掀背車今年登場

不斷更新／雨彈炸中南部！高雄7區、屏東8鄉、嘉義5鄉今停班停課

幕後／魏如萱知情Ian、若盈要見面！　竟變成甜蜜約會...內幕曝光

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

社會熱門新聞

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

霧峰毒蛇入侵咬狗2死3傷　在地人超怒：出門帶鐵棍

台中妹目睹「七爺八爺」嚇到魂飛掉　慘遭刺青男性侵

新莊逆子殺父裝箱

只剩一截鐵皮！桃源墜谷車殘骸驚悚曝光　

「金正恩」在台灣開車撞到男騎士！他一看報案三聯單傻眼

新莊箱屍結局超傻眼　29歲兒尿尿狂喊：誰都有爸爸

即／南橫墜谷車體清出近9成　再尋獲屍塊與遺留物

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

打臉割頸男人財兩失！女公關妹悲怒：判死也就1槍瞬間

快訊／台電工程人員疑觸電「掛電線桿上」！　命危搶救中

高雄酒駕男連撞3車驚悚畫面曝　居民酸爆

更多熱門

關鍵字：

夜店女公關

讀者迴響

熱門新聞

魏如萱小21歲男友深夜宣布分手若盈！

加薩童走12KM領食物　吻手致謝遭射殺

賴清德公告「普發1萬」10/31前完成

魏如萱認愛才5天　小男友揪前女友約會被抓包

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

Ian約會若盈被抓包「帶和魏如萱買的吊飾」

魏如萱知情Ian、若盈要見面...內幕曝光

高雄7區、屏東8鄉、嘉義5鄉今停班停課

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

霧峰毒蛇入侵咬狗2死3傷　在地人超怒：出門帶鐵棍

普發1萬害罷免失敗？陳柏惟：這樣想的人該下車了

更多

最夯影音

更多

【突然趴地Breaking？】下秒竟從車底拎出一隻貓！

【車體清出近9成】一家5口南橫墜谷！現場再尋獲部分遺體與遺留物

【搜到車體了！】南橫墜谷驚見殘肢 搜救隊緊急開挖中

魏如萱認愛小21歲Ian才5天！　男方與前女友若盈「騎車出遊」

割喉案亡妹喊「台灣殺人沒有死刑」　白冰冰：繳稅養兇不公平吧!

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面