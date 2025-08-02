5年8起地勤車輛碰撞航空器　審計部籲導入迫近警告系統

▲桃園機場空側為航空器進行起降、滑行及停靠作業區域。（圖／桃機提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後航班大增，地勤作業車輛碰撞航空器時有所聞，審計部總決算報告指出，近5年桃園機場發生8件靠機作業車輛碰撞航空器，民航局應督導業者，並研議導入迫近警告系統等裝置。對此，民航局表示，將透過定期及不定期查核機制，督促業者更新設備、加強人員訓練。

桃園機場空側為航空器進行起降、滑行及停靠作業區域，同時也是地勤車輛、人員及設備高度集中運作的高風險區域，空側作業過程涉及多單位配合，稍有不慎即可能導致設備碰撞、人員受傷，甚至危及航空器安全，也嚴重影響機場營運效率。

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審計部總決算報告指出，桃園國際機場3大地勤業者的空側作業車輛，包含冷氣車、修護車、升降平台車等23輛車齡已逾20年，車輛老舊、設備老化潛存地面事故風險，去年即發生2起因設備老舊導致地勤車輛漏油事件。

除了設備老舊外，去年5月、8月及9月桃機均發生裝卸車或滾帶車靠機時碰撞航空器，去年10月更有油栓車駕駛誤判機型，將車輛駛入機翼下作業，導致航空器整流罩受損。

根據統計，2020年至2024年桃園機場發生地面安全事件共有44件，其中，靠機作業車輛碰撞航空器事件就有8件。另外，去年度桃機空側違規案件達335件，其中44.18％是人為因素所致。

審計部表示，民航局為航空站地勤業主管機關，負責檢查及督導航空站地面活動區域的設施及作業，應積極督導地勤業者提升人員安全訓練密度與品質，定期盤點及汰換高齡作業車輛與設備，並研議導入迫近警告系統等智慧防護裝置，另督促桃園機場公司優化既有作業風險管理機制。

民航局指出，將持續督導各航空站經營人加強場面作業安全的稽查與管理，透過定期及不定期查核機制，督促地勤業者持續落實執行整體性的風險降低策略，包括更新設備、加強人員訓練等，另優先選用具安全靠機功能的輔助裝置（如距離感測蜂鳴器），以維護地面作業安全。