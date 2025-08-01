解放軍殲-15T「滑彈兼備」　陸專家：在航母編隊體系靈活跨艦部署

▲ 解放軍殲-15T特性 「滑彈兼備」。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍新一代艦載戰鬥機歼-15T進入公眾視野。這款專為航母彈射起飛設計的重型單座艦載機，不僅在起落架結構、武器載荷與適艦性等方面全面升級，更具備「滑躍—彈射」雙重起飛模式。大陸軍事評論員張軍社分析，歼-15T的最大優勢在於「滑彈兼備」，可以在遼寧艦、山東艦兩艘滑躍型航母和福建艦彈射型航母之間「靈活」部署，是最大優勢。

殲-15T是大陸研發的一型單座、重型艦載戰鬥機，是航母編隊的核心武器裝備。為增強艦基彈射起飛能力、增大起落架承受重力，殲-15T重點對起落架進行了加固，可以滿油滿彈彈射起飛。它優化了武器系統，可以掛載多種新型導彈。

解放軍空軍特級飛行員殲-15首飛試飛員李國恩指出，「這架殲-15T與原來的殲-15比，它的特點就是『彈』。」

「起落架設計還是比較複雜的。一是對強度的考驗，二是在前起落架觸及甲板的時候，能量比較好地得到釋放緩衝，這是前起落架設計的一個難點。」李國恩說。

李國恩表示，「你可以看到與其他的陸基飛機比，這個起落架要粗。我國工業水平整體也在進步，未來我們希望它結構要細一點、輕一點，飛機越輕，空中的性能越好。」目前歼-15T的結構雖較為粗壯，未來隨著材料與製造工藝進步，有望進一步實現「輕量化」，進一步釋放空中性能潛力。

▲解放軍殲-15T可跨艦部署 。（圖／翻攝 央視）

《央視》介紹，除了結構升級，歼-15T的武器系統也完成了現代化整合。據悉，它可掛載多種新型空對空、空對艦導彈，包含新一代遠端制空導彈與精準打擊武器，大幅提升遠海作戰與聯合作戰能力。

大陸軍事評論員張軍社分析，殲-15T「滑彈兼備」，具有十分重要的戰術價值和戰略意義。「首先從戰術角度看，憑借對滑躍和彈射起飛的雙重適配，殲-15T可實現跨艦部署，可以在遼寧艦、山東艦兩艘滑躍型航母和福建艦彈射型航母之間靈活部署。」

「戰時如果某一艘航母受損，其他航母可迅速接收其殲-15T艦載戰鬥機編隊，維持編隊海上持續作戰能力，提高航母編隊體系作戰能力。」張軍社說。

其次從戰略角度看，殲-15T在彈射起飛時可以滿油滿彈起飛，使它的作戰半徑更大，載彈量更大，導彈射程更遠，可使航母編隊在遠離國土的遠海大洋上進行作戰，增大海上防禦作戰縱深，實現拒敵於國門之外的目的。