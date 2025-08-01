國民法庭公開審理殺人案！審判長禁記者抄寫　理由超瞎：請尊重

▲台中地院今日進行國民法官殺人案準備庭，審判長唐中興突然禁止現場媒體做筆記。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名洪姓男子與大自己19歲的李姓女子交往後，涉嫌殺害李女教唆上門討債的高姓男子，案件將由國民法官庭審理。今日行準備程序庭，審判長唐中興今日審理時，突然禁止《ETtoday新聞雲》記者做筆記，理由僅是「請尊重」。

對此，台中地方法院表示，目前了解情況中。



去年9月23日，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案，高、鄭兩名男子疑受李女唆使，前往其前男友洪男租屋處討債，結果2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，甚至刀刃跟刀柄斷裂，高男傷重死亡、鄭男重傷，洪男被依殺人、殺人未遂起訴。

案件將由國民法庭審理，今日行準備程序庭，已獲15萬交保的洪男，陳述自己否認犯罪原因。洪說：「我跟鄭、高2人完全不認識，跟李確實是前男女朋友，2人一進門，就往我的頭部攻擊，要我交出黃金，我因為害怕，所以交出黃金求饒，但是他們還是持續攻擊，還跟我要50萬。」

洪男接著說，「因為住5樓，原本想躲避衝突，但若是從5樓跳下，自己會死亡，對方叫我打給媽媽要50萬，還說要把李女送給我母親的黃金歸還，我假借要拿手機，便發生後來的事情，我是正當防衛，不認罪」。

今日準備庭為公開審理，且庭內設有記者席，且該案為受矚目案件，不料審判長唐中興突然詢問《ETtoday新聞雲》記者為何做筆記？記者表明身份，且說明並無違反旁聽規定，無使用電子產品，只使用紙筆抄寫法庭重點，唐中興仍堅持，要求記者「尊重」，其餘媒體也遭法警制止抄寫。

依據〈法庭旁聽規則〉第4條規定，法庭得設記者旁聽席，專供記者旁聽。記者今日亦穿著整齊，手機等電子裝置已經關閉或是調整為靜音，完全無違反任何規定，卻突然遭禁止筆記，十分不合理。