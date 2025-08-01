台南阿北騎車迷路跌坐泥漿中　嘉義警全面搜索終尋獲

▲▼ 失智老翁迷途陷泥沼，布袋警救出助返家 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局布袋分局義竹聯合所，日前接獲臺南市政府警察局白河分局來電通報，協尋一名7旬走失李姓老翁。該老翁當日騎乘普通重型機車外出，因年事已高且患有糖尿病與輕微失智症，家屬擔憂其安危，遂立即報警求助。

經家屬提供其所攜帶手機之定位資訊顯示，最後訊號出現在嘉義縣義竹鄉五厝村附近。義竹聯合所獲報後迅速啟動協尋機制，由所長葉俊哲帶隊，派出巡佐葉俊哲、翁漢霖，警員謝佳妤、黃靖淑、蔡欣哲、蔡承諭及江語柔等人前往相關區域展開地毯式搜尋。

經持續追查與地面搜尋，終於於當日16時51分許，由葉所長與警員謝佳妤在家屬陪同下，於臺南市鹽水區堤防道路通往後壁區溪洲外田地間，順利尋獲李姓男子。所幸其身體狀況尚可，僅因摔倒滿身泥濘，並無明顯外傷，警方隨即護送其返所，由家屬接回，成功化解一場潛在危機。

布袋警分局長吳永森表示，警方對於失智或高齡失聯案件均秉持「人命關天」的高度敏感與即時應處原則。也呼籲民眾，如家中有年邁長輩，應隨時關心其動向，並可向當地區公所申請配戴「防走失手鍊」，或於衣物與隨身物品繡上姓名與聯絡方式，讓警方在第一時間能迅速聯繫家屬，協助走失者平安返家團聚。