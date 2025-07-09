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8旬老婦迷路摔傷　東勢警送醫治療助返家

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲8旬劉姓老婦因迷路，夜間摔倒在路旁無助，民眾打電話向警方協助，員警先請回所內查詢請家屬帶回。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢警分局東勢派出所於5日深夜23時許接獲民藂報案指稱，豐勢路115號全聯附近有一名80多歲老婦人迷路臉露無助感覺，臉部疑似有擦傷，熱心民眾擔心其安危便立即通報警方協助。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

員警鍾德騰、林姿貝獲報後迅速到場，發現劉姓老婦人臉部有傷，擔心傷口感染，先護送她至東勢農民醫院治療。經了解，81歲的劉婦獨自外出散步時不慎跌倒擦傷，且一時想不起住處位置，徘徊在巷弄間無法返家。

因劉婦主要使用客語，員警耐心以客語交談，細心詢問其家屬資訊，並透過警政系統比對資料，結合熱心居民提供的線索及地緣關係推敲，花費約1個半小時，終於聯繫上老婦人的孫子與兒子。家屬獲報後火速趕抵醫院，見到母親平安無事，終於放下心中大石，並對警方及熱心民眾的協助表達萬分感謝。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局東勢派出所所長周信忠呼籲，家中若有高齡長者，尤其罹患失智或記憶力衰退者，家屬應多留意其行蹤，並可協助配戴身分手環或定位裝置，以降低走失風險。此外，社區與商家若發現需要協助的長者，也請主動關懷並通報，讓社會多一分溫暖，共同守護長者的安全與健康。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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