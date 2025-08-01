「氣流中心軸線」兩天後通過台灣　鄭明典：中南部要事先準備

▲大氣長河明顯減弱。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）



生活中心／台北報導

中央氣象署預報指出，周六到下周一西南風增強，中南部降雨將再度增加，尤其白鹿颱風可能生成，將助攻西南風帶來的雨勢。氣象局前局長鄭明典提醒，季風氣流中心軸線兩天後通過台灣，還是可能給中南部帶來不便，要事先準備。

氣象署資料指出，台灣受西南風影響，周一至周四南部地區累積雨量普遍超過1000毫米，高雄山區甚至超過1600毫米。

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鄭明典在其臉書表示，「大氣長河」明顯減弱！他說，預期氣流軸線會逐漸北抬，主要氣流分成兩股，中心軸線兩天後會通過台灣；雖然這股季風氣流減弱很多，但還是可能給中南部帶來不便，還是要先準備！

氣象署資深預報員朱美霖指出，周六至下周一為下一波西南風增強時期，中南部地區降雨將再度增加，嘉義以南山區有機會出現局部豪雨以上等級降雨，西半部亦有局部大雨或豪雨發生機率。天氣將於下周二以後逐漸回穩，屆時太平洋高壓勢力增強，西南風減弱，西半部轉為午後雷陣雨為主的天氣型態，但仍有局部短暫陣雨機率。

朱美霖指出，近期西南風持續影響，中南部已出現可觀的累積雨量，今（8/1）天西南風略有減弱，但天氣仍不穩定。今天高屏山區有豪雨以上等級降雨，中南部有局部大雨或豪雨，大台北、北部和宜花山區有局部午後雷陣雨，且有短延時大雨或豪雨。下波西南風增強預計明天開始到下周一，中南部天氣更不穩定，嘉義以南可能有大雨或豪雨，甚至豪雨等級以上降雨。

台灣東方約1200公里處的低壓區今上午8時有熱帶性低氣壓生成，朱美霖表示，未來有機會增強為輕度颱風，預估將朝東北方向移動，不會直接影響台灣，但整體大氣環境變動，將導致南側西南風再度增強。

朱美霖指出，受西南風影響，周一至周四南部地區累積雨量普遍超過1000毫米，高雄山區甚至超過1600毫米。昨日中南部山區因西南氣流影響，高雄山區單日雨量達500毫米，嘉義與台中山區則約為350毫米。台中氣象站當日雨量達375毫米，為設站有紀錄以來第7高。