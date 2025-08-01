中國向美關切：不樂見台灣談得快　不希望台灣經濟取得更高獨立性

▲總統賴清德召開記者會談關稅。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）



記者陶本和／台北報導

針對美國通知台灣，對等關稅稅率為20％，總統賴清德1日表示，「暫時性關稅」為20%，主要原因是談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議。對此，涉外人士也證實，台美談判過程中，中方持續透過管道向美方關切，「北京不樂見台灣談得比美中更快，不希望台美貿易協議合作升級，也不樂見台灣在經濟上取得更高的獨立性」。

有關過去這段期間，台美就對等關稅的談判過程中，是否有中方力量介入干涉一事。涉外人士對外證實，台美談判過程中，中方持續透過管道向美方關切，希望得知台灣的投資合作方案，中國提防台美經濟關係過於親密，可能對中國利益造成損害，尤其台美貿易協議會強化台灣的政治實力牽動兩岸關係。

涉外人士指出，北京除了不樂見台灣談得美中更快，不希望台美貿易協議合作升級，也不樂見台灣在經濟上取得更高的獨立性。

另外，根據路透社報導，美國不具名官員表示，賴清德關於談判「持續進行」的說法是準確的。該名美國官員表示「臨時關稅稅率低於最初的稅率，也遠低於其他幾個主要貿易夥伴在談判過程中的關稅稅率。可以將這解讀為台灣的提議受到正面回應，且已接近達成最終協議。