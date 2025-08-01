Apple Watch智慧手錶遺失　母子急求助里港警尋回

▲里港警分局員警找到陳婦兒子心愛的Apple Watch 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名陳姓婦人焦急帶著兒子著急求助里港警分局，指稱孩子心愛的Apple Watch不慎遺失。警方即啟動協尋行動，結合員警與母子回憶路線與智慧定位功能，逐一排查搜尋。最終在國光客運站前成功尋獲遺失物，讓母子鬆了一口氣，頻頻向警方道謝。

里港分局九如分駐所於日前深夜接獲陳姓婦人報案，其表示兒子所配戴的Apple Watch智慧型手錶不慎遺失，心急如焚之下特地帶著孩子前往九如分駐所尋求協助。

當時適逢所長邵軾傑於所內執行內部管理工作，獲悉情況後，立即主動利用勤餘時間投入協尋，並指派巡邏員警陳俊嘉、陳亮宇一同協助。陳婦也配合警方，與男童一同回憶當日行經地點，眾人分頭前往可能遺失處展開搜尋，同時運用智慧手錶的定位功能進行輔助追蹤。

在警民合力、細心比對下，終於於九如鄉國光客運站前的休憩區成功尋獲該智慧型手錶，研判應是在附近公園遊玩時遺失。警方隨即協助確認物品，並將失物交還予陳婦及其子，讓母子倆如釋重負，頻頻向警方致謝。

分局長温基興肯定所長邵軾傑與員警陳俊嘉、陳亮宇熱心主動、積極作為，以實際行動展現為民服務的精神。也提醒民眾，貴重物品如手機、錶類、錢包等應妥善保管，避免隨手放置或疏忽遺失。如不慎遺失，請冷靜回想路線並儘速報案，爭取黃金協尋時機，警方將全力協助找回失物。