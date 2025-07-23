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社會 社會焦點 保障人權

彰化87歲阿公騎單車出門失聯10小時　慘摔水溝平安獲救

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮一名高齡87歲的郭姓阿公騎腳踏車外出後失聯，家屬焦急報警協尋。晚間有花壇鄉民眾發現一名長輩騎單車連人帶車跌落5米深的水溝內，警消獲報火速趕到現場，將阿公救起送醫，經過查證比對，發現跌落水溝的竟是和美失蹤的阿公，家人通報到場，感謝救援，結束這場10小時的驚魂記。

▲阿公騎單車摔落水溝平安獲救。（圖／警方提供）

▲阿公騎單車摔落水溝平安獲救。（圖／警方提供）

警方表示，住在和美鎮的阿公，22日上午11點半像往常一樣騎腳踏車出門，卻遲遲沒有回家。由於阿公年事已高，家人擔心發生意外，趕緊向和美分局大霞派出所報案協尋。警方立即將阿公列為緊急協尋人口，通報各單位加強留意。

▲阿公騎單車摔落水溝平安獲救。（圖／警方提供）

▲阿公騎單車摔落水溝平安獲救。（圖／警方提供）

當天晚上9點左右，花壇分駐所巡佐江朝稚和警員余政諺巡邏時，接到民眾報案，說在番花路與金墩街口，看到一位阿公連人帶車摔進路邊水溝。警方趕到現場後，發現阿公卡在水溝裡動彈不得，立即通知消防隊支援。警消合力將阿公救起後，發現他雖然受到驚嚇，但意識清醒，隨即送往彰化基督教醫院檢查。

處理過程中，警方比對資料，驚喜發現這位阿公就是稍早通報失蹤的郭姓老翁，馬上聯繫家屬到花壇分駐所辦理撤尋。阿公的兒子趕到派出所時，不斷向警方和熱心民眾道謝「真的很感謝大家幫忙，要是沒被及時發現，後果不敢想像！」
彰化警分局特別呼籲，家中若有長輩，可以幫他們配戴防走失手環，發現需要幫助的人請立即撥打110，多一份關心就能避免意外發生。

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