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Gemini正式登陸Wear OS智慧手錶　Google AI助理操作更直覺、更即時

▲▼ 。（圖／Google）

▲Gemini正式登陸Wear OS智慧手錶 。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google今（10）日宣布，旗下個人AI助理Gemini將正式支援搭載Wear OS 4以上版本的智慧手錶。這項更新讓使用者可在如 Pixel、Samsung、OPPO、OnePlus、小米等主流品牌的智慧手錶上，透過語音指令或螢幕操作，享受更流暢、直覺的AI助理體驗。

根據Google台灣官方部落格說明，Gemini將以與手機版本相同的AI模型，在智慧手錶上提供即時回覆、應用程式整合、日常提醒等功能，幫助使用者在不掏出手機的情況下完成許多日常事務。
Gemini智慧手錶版支援自然語音對話，用戶可透過「OK Google」喚醒功能、長按側邊按鈕或點擊螢幕圖示啟用。舉例來說，忙於下廚時可以直接詢問「烤蔬菜要烤幾分鐘？」，或在出門前快速確認天氣，如「今天需要帶傘嗎？」
Gemini也能與Gmail、Google日曆等服務整合，協助使用者更有效率地處理個人或工作事務，例如透過語音建立行程、傳訊通知遲到，或摘要來自他人的電子郵件內容。使用者只需在配對的手機上開啟Gemini應用程式並設定權限，即可啟用相關功能。

此外，用戶可請Gemini記錄日常資訊，像是置物櫃號碼、停車位置，或設定下班後提醒購物的鬧鈴，讓AI助理真正融入生活中，成為個人化的備忘夥伴。

Gemini智慧手錶版將於未來數週內陸續開放支援，搭載Wear OS 4或更高版本的裝置將能接收更新。未來升級至Wear OS 6的手錶也將享有完整功能，並能與品牌原生應用程式整合，延續使用者原有習慣。

Gemini的進一步推進更顯示Google在穿戴式裝置與AI個人助理整合領域的持續投入，預期將改變使用者與智慧裝置互動的方式。

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