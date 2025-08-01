美國關稅衝擊地方經濟　張麗善呼籲中央揭露談判內容、做好風控

記者游瓊華／雲林報導

針對美國對台關稅政策及相關談判進展，雲林縣政府表示高度關切。縣長張麗善指出，目前台灣的關稅稅率為20%，相較於日本、韓國與歐盟的15%，台灣明顯處於不利位置，這對國際競爭力將造成實質影響。

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者游瓊華翻攝）

張縣長呼籲中央應儘快對外說明台美關稅談判內容，讓民眾了解談判的細節到底對台灣有利還是不利？涉及哪些具體項目？談判底線為何？無論在農業、工業方面，唯有讓民眾充分掌握資訊，大家才能擬定因應措施，並展開必要的風險控管與政策準備。

對於雲林縣的實質影響，張麗善指出，由於雲林以農業及傳統工業為主，一旦維持現行20%關稅，勢必將間接受創，初步評估，受影響產業將包括食品加工業、製鞋業、金屬製造業、機械設備製造、汽車產業及橡膠製品製造業等，受衝擊廠家超過1,481家。

張縣長表示，未來縣府將與受影響廠商進行進一步探討與協商，啟動產業輔導機制，協助業者因應轉型、降低衝擊。同時也呼籲中央部會應與地方攜手合作，負起保護產業、穩定經濟與守護鄉親生計的責任。

張麗善強調，面對國際貿易談判的不確定性，不僅要顧及產業發展，也須兼顧國人飲食與農業安全，這是中央與地方共同的責任與使命。