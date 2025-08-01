體罰女球員「不准睡覺、嘴塞襪子」　體育名校籃球教練判刑5月

▲南部一所體育名校籃球校隊爆發不當體罰案，變態教練把襪子塞進球員嘴裡。（圖／取自免費圖庫Pexel.com）

記者葉品辰／綜合報導

南部一所體育名校的劉姓籃球隊女教練，被控不當體罰未成年女隊員，手法則包含罰跪、罰站、不准入睡、襪子塞嘴等，甚至還動輒以「死定了」威脅，台南地方法院審理後，認定劉涉嫌強制罪犯行明確，判處有期徒刑5月，可以易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，劉在2022年至2023年擔任當時僅16歲女隊員的教練，卻先後10次威脅其不得對外透露球隊內部處罰情況，並多次不當體罰，包括8次罰跪並要求不准睡覺、3次罰站、4次強迫女隊員將自己的襪子塞入口中，其中1次劉更把自己的襪子塞進女隊員口中，且多次以「不XX就死定了」威脅，女隊員忍無可忍提告。

全案審理時，劉辯稱確實有體罰，但次數沒那麼多，且「死定了」只是口頭禪，另一方面，雖然有口頭要求隊員不准睡覺，但女隊員還是睡了，更辯稱塞襪子一事有獲女隊員父親同意，但法官查出，女隊員父親是在事後才知道，也未授權教練這麼做。

台南地方法院認為，劉教練利用教練職權，以訓練、教育為由對女隊員進行不正當的處罰，並非正常教育內容，且劉教練並未全盤坦承犯行、也沒有與被害人和解，依兒童及少年福利與權益保障法、刑法強制罪加重規定，判處有期徒刑5月，可易科罰金，全案可上訴。