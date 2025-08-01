　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

體罰女球員「不准睡覺、嘴塞襪子」　體育名校籃球教練判刑5月

▲▼籃球示意圖（圖／取自免費圖庫Pexel.com）

▲南部一所體育名校籃球校隊爆發不當體罰案，變態教練把襪子塞進球員嘴裡。（圖／取自免費圖庫Pexel.com）

記者葉品辰／綜合報導

南部一所體育名校的劉姓籃球隊女教練，被控不當體罰未成年女隊員，手法則包含罰跪、罰站、不准入睡、襪子塞嘴等，甚至還動輒以「死定了」威脅，台南地方法院審理後，認定劉涉嫌強制罪犯行明確，判處有期徒刑5月，可以易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，劉在2022年至2023年擔任當時僅16歲女隊員的教練，卻先後10次威脅其不得對外透露球隊內部處罰情況，並多次不當體罰，包括8次罰跪並要求不准睡覺、3次罰站、4次強迫女隊員將自己的襪子塞入口中，其中1次劉更把自己的襪子塞進女隊員口中，且多次以「不XX就死定了」威脅，女隊員忍無可忍提告。

全案審理時，劉辯稱確實有體罰，但次數沒那麼多，且「死定了」只是口頭禪，另一方面，雖然有口頭要求隊員不准睡覺，但女隊員還是睡了，更辯稱塞襪子一事有獲女隊員父親同意，但法官查出，女隊員父親是在事後才知道，也未授權教練這麼做。

台南地方法院認為，劉教練利用教練職權，以訓練、教育為由對女隊員進行不正當的處罰，並非正常教育內容，且劉教練並未全盤坦承犯行、也沒有與被害人和解，依兒童及少年福利與權益保障法、刑法強制罪加重規定，判處有期徒刑5月，可易科罰金，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇
關稅20%！他看日韓「減最多稅率是台灣」酸：果然政府會談判
對等關稅20％！蔣萬安批賴政府失職　籲公布談判過程
快訊／開庭僅20分鐘　黃呂錦茹全部認罪了
專家曝2解法！　台灣最終稅率有望「降至15%」
獨／5口墜谷慘況曝！　疑17歲女「頭部只剩下巴」
台灣列第3類！　美官員曝「20%關稅」2大關鍵
快訊／新台幣重貶！　重回30字頭
「暫時性關稅32%到20%」　他點關鍵數字：台灣是美前六大逆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

薑母鴨店退租！冷凍庫變「蛆蟲度假村」　奧客落跑房東PO文幹譙

新莊「行李箱腐屍」DNA比對！指甲嚴重汙染　今解剖重新採樣

基隆女駕駛深夜開車墜20米邊坡　賓士「自動報警」救她一命

快訊／開庭20分鐘後改口認罪了！　庭後決定黃呂錦茹是否交保

獨／高雄5口墜谷慘況曝！疑17歲女「頭部只剩下巴」　緊急比對DNA

快訊／南投土石流道路中斷　民和國中、信義國小停班停課

快訊／大罷免大失敗後她仍在押　黃呂錦茹涉幽靈連署今首開庭

豪雨狂炸！彰化芬園三合院驚現「10樓深巨坑」 崩塌畫面曝光

體罰女球員「不准睡覺、嘴塞襪子」　體育名校籃球教練判刑5月

新莊箱屍疑逆倫！爸為獨子鋪路賣芋頭粥　鄰曝一家人背景：常吵架

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【泰格與雪兒】中華電信

薑母鴨店退租！冷凍庫變「蛆蟲度假村」　奧客落跑房東PO文幹譙

新莊「行李箱腐屍」DNA比對！指甲嚴重汙染　今解剖重新採樣

基隆女駕駛深夜開車墜20米邊坡　賓士「自動報警」救她一命

快訊／開庭20分鐘後改口認罪了！　庭後決定黃呂錦茹是否交保

獨／高雄5口墜谷慘況曝！疑17歲女「頭部只剩下巴」　緊急比對DNA

快訊／南投土石流道路中斷　民和國中、信義國小停班停課

快訊／大罷免大失敗後她仍在押　黃呂錦茹涉幽靈連署今首開庭

豪雨狂炸！彰化芬園三合院驚現「10樓深巨坑」 崩塌畫面曝光

體罰女球員「不准睡覺、嘴塞襪子」　體育名校籃球教練判刑5月

新莊箱屍疑逆倫！爸為獨子鋪路賣芋頭粥　鄰曝一家人背景：常吵架

大罷免後會知所進退？　柯建銘：這不必問我

美中談判進度曝！貝森特「有信心達協議」　川普尚未點頭

薑母鴨店退租！冷凍庫變「蛆蟲度假村」　奧客落跑房東PO文幹譙

新莊「行李箱腐屍」DNA比對！指甲嚴重汙染　今解剖重新採樣

台南市警察局16名高階警官調整　8月1日舉行聯合交接典禮

點台灣20%關稅該注意「2重點」　趙怡翔：暫時性稅率已比日韓友善

髖部骨折1年死亡率高達20%　醫：做這3種運動可造骨、防跌

關稅20%前哨戰！「232條款」才是大魔王　力爭最惠國待遇

ACNE STUDIOS金色櫥窗太美！秋冬話題牛仔褲、限定冰淇淋車登場

基隆女駕駛深夜開車墜20米邊坡　賓士「自動報警」救她一命

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

社會熱門新聞

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

新北腐爛箱屍　警方突襲逮捕1男

即／桃園物流倉儲爆嚴重火警

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

剴剴媽被通緝落網　可怕黑歷史曝光！

新莊行李箱腐屍　疑為「逆子弒父」

嗆詐團被封鎖　他改身分證仍變人頭戶

即／傳信義割喉男外公是警察　知情人士曝實情

即／剴剴生母被裁定羈押禁見

大一生殺學長　被逮還上臉書調情

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵

更多熱門

相關新聞

台南2社工獲全國績優表揚！黃偉哲肯定：守護社安網的無名英雄

台南2社工獲全國績優表揚！黃偉哲肯定：守護社安網的無名英雄

台南市社工展現第一線深耕專業與人本關懷，兩名社工人員日前獲衛生福利部頒發「社會安全網績優社工人員」獎項，分別為市府社會局蘇育賢社工師與家庭暴力防治中心李莞諭社工員，台南市長黃偉哲盛讚兩人是「社安網的無名英雄」，不僅見證他們專業能力，也彰顯市府推動社福的堅持與溫度。

台南治水展現成果！黃偉哲拚效率：以有限經費換最大效益

台南治水展現成果！黃偉哲拚效率：以有限經費換最大效益

譚艾珍任防詐大使獲表揚！台南市6月阻詐1.3億黃偉哲頒獎肯定

譚艾珍任防詐大使獲表揚！台南市6月阻詐1.3億黃偉哲頒獎肯定

台南預售屋解約量增1.5倍　安南區件數居冠

台南預售屋解約量增1.5倍　安南區件數居冠

嘉義監理所災後救援措施出爐！

嘉義監理所災後救援措施出爐！

關鍵字：

台南南英商工判決

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

川普簽行政命令　未列名國家一律課10％

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

台灣關稅20％！賴清德：暫時性關稅　可望再調降

台灣關稅20％　謝寒冰：贏麻了

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

台灣20％稅率　與斯里蘭卡、越南並列

台灣關稅有結果？川普將壓線宣布

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面