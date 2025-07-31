台南治水展現成果！　黃偉哲拚效率：以有限經費換最大效益

▲台南市政府積極推動治水工程，市長黃偉哲表示，全市共計165條區域排水、總長655公里，目前整治率已達65.9%，市府有效利用現有415億元資源，發揮最大防洪效益。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南自古地勢低平、排水困難，面對極端氣候衝擊，台南市政府積極推動治水工程，市長黃偉哲31日表示，全市共計165條區域排水、總長655公里，目前整治率已達65.9%，雖距離全面改善仍需800億元經費，但市府已有效利用現有415億元資源，發揮最大防洪效益。

黃偉哲指出，台南面積達2,192平方公里，與大台北地區約2,457平方公里相當，然而治水資源卻存在巨大落差。大台北治水經費總投入已超過1800億元，包括基隆河整治、大台北防洪計畫三期與都市排水改善等，防洪標準已達200年重現期，都市排水能力達每小時78毫米，是全國最高標準。反觀台南目前排水設計僅為10年頻率、堤防25年不溢堤，明顯面臨極端氣候壓力挑戰，防洪韌性亟需升級。

台南市府迄今已投入「易淹水改善計畫」、「流域綜合治理計畫」242億元，以及「前瞻水環境計畫」173億元，合計415億元。近期受到丹娜絲颱風外圍環流與7月28日西南氣流夾擊，降雨劇烈，但經整治完成的三爺溪流域，包括崑山科技大學、太乙工業區、中華醫事科技大學等淹水熱點皆平安過關，安南區十二佃、麻豆埤頭社區、北門三寮灣與錦湖社區、將軍青鯤鯓社區、學甲北側等也發揮良好治水效益。

黃偉哲強調，治水是長期工程，市府將持續積極爭取中央經費，補足約385億元資金缺口，打造更有韌性、宜居且安全的城市，攜手市民迎戰未來可能更加嚴峻的氣候變遷挑戰。