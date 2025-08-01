關稅32%降到20%「台灣送了什麼給川普？」　網曝再降到15%關鍵

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

8月1日美國對等關稅政策正式上路前，白宮在美東時間7月31日發布行政命令，台灣稅率從32%調整為20%，許多網友好奇，降了12%的原因「是送了什麼？」且依照川普的個性，明顯是台灣給的東西沒有達到期望，結果才會是20%，若想要降到15%，「還要送什麼大禮包給川皇？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，好奇關稅20%的細節是什麼，台灣到底送了什麼，才可以從32%降到20%，「後續為了降到15% 還要送什麼大禮包給川皇？」此外，依照川普好大喜功的個性，這次沒有出來講話，「很明顯台灣給的東西沒有達到他的期望」。

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貼文曝光，許多網友好奇細節，「沒送啥會讓你32變20？開玩笑嗎？」「有送才會32%變成20%，但到底是送了什麼？」「台美史上關係最好，一開始送台積電，然後談20%，細項還沒說」、「若談越低，代表要送更多東西」、「等細節才知道值不值得」、「看到底送了什麼吧？日韓送一堆才15%」、「沒送錢怎麼可能降下來？應該還是大送特送了吧」、「政府快公布台灣到底送了多少錢」。

不過也有網友認為，20%其實不差，「20%其實還行，付不出日韓那麼多錢」、「沒送錢20%根本爽贏」、「沒送的話，20趴還行吧，等公布條件啊」。

▲總統府規劃上午11時30分舉行記者會對外說明。（圖／民進黨提供）



對此，總統賴清德強調，台灣的「暫時性關稅」為20%，主要原因是，談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議；因此，只要後續達成協議，可望再調降稅率。總統府規劃上午11時30分舉行「因應美國對等關稅政策記者會」，對外說明現階段談判進度。

此外，Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan認為，「市場對20%關稅的反應可能不會太激烈，因為台灣對美核心出口商品目前仍被排除在外，尤其是半導體。」

Gary Tan進一步表示，「我們預期，透過潛在投資承諾及擴大購買美國商品，（台灣）最終關稅稅率將更接近15%，類似日本與南韓的先例。」