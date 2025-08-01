瑞士「關稅談判」未與美達協議　31%關稅可能生效

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

8／1即將實行美國對等關稅，瑞士總統凱勒蘇特今天表示，瑞士與美國的關稅談判未能達成協議。她透露，這場由川普主導的談判，原本希望能解決貿易爭端，但最終未能達成共識。

凱勒蘇特在社群平台「X」上解釋，瑞士已在美國設定的談判期限前與川普進行過最後一次通話。她指出，川普依然緊盯貿易赤字問題，並表示雙方未能對事先談好的聯合聲明達成共識。瑞士早在7月初就批准了相關的備忘錄草案，但最終主導權仍握在美方手中，川普對內容顯然並不買單。

▲瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）。（圖／達志影像／美聯社）

根據BBC報導，川普早在4月時便宣布對瑞士徵收31%的關稅，瑞士希望透過協商化解這場爭端。凱勒蘇特曾向美國財政部長強調，瑞士在美國的投資已創造數萬個就業機會，並暗示未來的投資可能還會擴大。然而美方似乎對此並不感興趣。

雖然瑞士生產一些美國無法製造的關鍵產品，例如機械工具和重要藥品，但在與美國合作的競爭中，瑞士可能面臨邊緣化。瑞士商業界或許認為，美方的要求過於苛刻而無法接受。如今，川普的關稅政策正式生效，讓瑞士國慶日蒙上一層陰影，對於一向以高品質產品著稱的瑞士來說，這場貿易風波無疑是一種不公平的懲罰。