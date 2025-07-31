　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰師大輔諮系大咖教授約看A片聊色　竟問：有感覺？有高潮嗎？

彰化師範大學驚傳輔導與諮商學系教授對心理師伸狼爪。（翻攝彰化師範大學官網）

▲彰化師範大學驚傳輔導與諮商學系教授對心理師伸狼爪。（翻攝彰化師範大學官網）

圖文／鏡週刊

彰化師範大學輔導與諮商學系教授對心理師伸狼爪！被害人甲女向本刊投訴指出，十多年前在彰師大諮輔系讀教學碩士班，不料，畢業多年後，論文指導教授張景然2022年10月間在臉書上突然化名「張清堅」，一開始和她聊天話家常，後來漸漸傾訴自身性困擾，藉口「需要外力介入」，邀約線上同看A片。

張景然擅長領域為團體諮商，相關學術著作是心理師考試必讀科目。（翻攝彰化師範大學官網）

▲張景然擅長領域為團體諮商，相關學術著作是心理師考試必讀科目。（翻攝彰化師範大學官網）

甲女本著師生恩情與助人好意，勉強答應，但不開視訊鏡頭，沒想到張師鉅細彌遺地描繪A片男女主角動作，並詢問甲女：「妳有沒有感覺？有沒有高潮？」甲女表達「沒感覺」，張師質疑：「妳性冷感喔？」令甲女感覺受辱，影響工作表現。

甲女記得，一起線上看A片共三次，張師期間曾要求擁抱、摸手，亦會罵「幹你娘」髒話，有一次甚至得意展示自己收集的五、六件女性內褲，還問甲女「有沒有內褲可以送我？」之後甲女封鎖其臉書帳號。

甲女向本刊表示，她曾詢問張師為何使用化名？張師回應：「現在#MeToo很盛行，所以要更小心。」去年9月，甲女向彰師大申請性平調查，今年6月27日認定性騷擾成立，但甲女已不具學生身份，僅能依《性騷擾防治法》第27條第2項及彰化縣政府處理違反性騷擾防治法案件裁罰基準：未涉及身體接觸之性騷擾行為：第1次處1萬元以上、3萬元以下罰緩。

另名被害人乙女則告訴本刊，她雖非彰師大學生，但因進修衛福部規定的心理師專業研習課程，而接觸到張師，「在中部執業的心理師，幾乎都會在彰師大上課。」她擔心工作受到影響，畏懼其權勢，面對張師日日傳訊息聊色、傾訴性困擾雖感到不舒服，也不敢明確拒絕。

甲女和乙女均指出，張師時而佯裝成一個做社會觀察的學者，針對電影性愛場景、性隱私大談心理學理論，時而佯裝成一個需要被幫助的個案，導致自己明明都是心理師，卻陷入認知混亂，被迫掉進陷阱，玩對方的心理遊戲。乙女說：「對方辯稱這是『準諮商關係』，但根本沒有談好，也沒有付費，這根本不叫諮商關係。」

本刊調查，張景然擅長領域為團體諮商，相關學術著作是心理師考試必讀科目，曾任彰化師範大學副校長、輔導與諮商學系系主任、學生心理諮商與輔導中心主任等重要職位，接觸到女性心理師可以說相當便利。

彰化師範大學向本刊證實，張師性騷案已依《性騷擾防治法》受理及完成調查，送交彰化縣政府審議認定性騷擾事件成立，裁罰該師一萬元新台幣。另於6月19日召開教師評審委員會，按本案情節，審酌一切情狀，決議依彰師大教師聘約，予以張師「二年期間不得休假研究、出國進修、出國講學、出國研究、接研究計劃案、超支鐘點費、校外兼課、兼職、兼任行政及借調」等處分。另外，張師已於7月23日經教育部核定退休。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
MeToo風暴後續　台大前教授李明璁性騷女學生案　解聘且4年全面封殺
【大牙專訪5】老師對學員開#MeToo玩笑　大牙不忍了！化身重要他人直言「此舉不恰當」
【#MeToo被告1】在臉書撰文控訴之後　他們陸續面臨被告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／潘若迪露面揭沈玉琳現況！
民團提「菸價漲到400元」　吸菸人口預估減1/3
快訊／女公關相驗驚見「30處銳器傷」　割喉男2秒刺1刀
涉侵占眾量級3千多萬！　家寧媽：那是Andy給的「孝親費」
快訊／主動式ETF首檔配息了！　00982A配0.236元
獨／沈玉琳「心肺肝腎受損」疑血液疾病　今骨髓切片檢查
綠喊地方超徵多少發多少　她酸：中央超徵1.8兆每人該發7萬8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／女公關慘死！相驗驚見「30處銳器傷」　信義割喉男2秒刺1刀

跨越陰霾！20位「馨毅爸爸」勇敢面對傷痛　法務部長親頒表揚

矯正署主管及41矯正單位首長交接　次長黃世杰期許獄政革新

林岱樺涉貪被起訴控「羅織罪名是檢調天職」　雄檢怒了：不容詆毀

陳梅慧虛擬幣報告助攻！警破竹聯詐團　救回民眾1.5億血汗錢

男PO文「罷免超過12席就請啤酒」遭法辦　檢：只是開玩笑不起訴

桃園男開灌漿車載闆娘赴工地　失控撞廂型車墜邊坡釀2死

彰師大輔諮系大咖教授約看A片聊色　竟問：有感覺？有高潮嗎？

獨／孫埋伏狠殺女公關！外公急找律師到場　林沄蓁：僅陪偵非委任

快訊／疑施壓修法開後門　副議長葉林傳涉經營賭博電玩遭搜索約談

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

快訊／女公關慘死！相驗驚見「30處銳器傷」　信義割喉男2秒刺1刀

跨越陰霾！20位「馨毅爸爸」勇敢面對傷痛　法務部長親頒表揚

矯正署主管及41矯正單位首長交接　次長黃世杰期許獄政革新

林岱樺涉貪被起訴控「羅織罪名是檢調天職」　雄檢怒了：不容詆毀

陳梅慧虛擬幣報告助攻！警破竹聯詐團　救回民眾1.5億血汗錢

男PO文「罷免超過12席就請啤酒」遭法辦　檢：只是開玩笑不起訴

桃園男開灌漿車載闆娘赴工地　失控撞廂型車墜邊坡釀2死

彰師大輔諮系大咖教授約看A片聊色　竟問：有感覺？有高潮嗎？

獨／孫埋伏狠殺女公關！外公急找律師到場　林沄蓁：僅陪偵非委任

快訊／疑施壓修法開後門　副議長葉林傳涉經營賭博電玩遭搜索約談

阿里山旅遊品牌形象再升級　招手馬來西亞業者國際合作

雙北桃南5社宅招租！ 首推警消專案最低租金7800起

南橫路基消失釀墜谷「雨量直逼莫拉克」 1原因未預警封閉

成都世運會恐再上演「搶賀電」？陸委會：相信可找到折衷點

JOGUMAN首度進駐飯店！住房贈浴袍玩偶、眼罩大禮包　還能抽盲蛋

搭「紅眼班機」凌晨怎麼去機場？過來人推2方法：省錢又安全

「開發早死、不開發等死」　停車位暴增凸顯養地風再起

潘若迪露面揭沈玉琳現況！全程陪伴「擔憂發聲」　爆病床前手語溝通

玉管處連續20年發放原住民高中職以上獎學金　8/1起受理申請

AI＋ESG雙素養夯　青年引領永續與創新

俄羅斯8.7強震！日本「北海道到九州」升級海嘯警報

社會熱門新聞

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

割喉女公關前男友社群曝！1天前嗆：這女的更瞎

信義恐怖男友　「1分鐘4刀」殘殺女公關

說「可能被砍」遭割喉　女才拿保護令

夜店女公關遭拖樓梯割喉亡！民眾嚇傻

即／高雄一家五口墜谷！找到17歲女已明顯死亡

快訊／女公關遭砍死！兇嫌凌晨宜蘭落網

女公關被割喉亡！　妹妹嗆台灣：殺人沒有死刑

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

中華電信手機市話全不通

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

普發現金1萬行政院不覆議！將聲請釋憲　要提特別條例修正草案

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

更／全台7縣市鄉區停班停課一覽

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面