彰師大輔諮系大咖教授約看A片聊色　竟問：有感覺？有高潮嗎？

▲彰化師範大學驚傳輔導與諮商學系教授對心理師伸狼爪。（翻攝彰化師範大學官網）

圖文／鏡週刊

彰化師範大學輔導與諮商學系教授對心理師伸狼爪！被害人甲女向本刊投訴指出，十多年前在彰師大諮輔系讀教學碩士班，不料，畢業多年後，論文指導教授張景然2022年10月間在臉書上突然化名「張清堅」，一開始和她聊天話家常，後來漸漸傾訴自身性困擾，藉口「需要外力介入」，邀約線上同看A片。

▲張景然擅長領域為團體諮商，相關學術著作是心理師考試必讀科目。（翻攝彰化師範大學官網）

甲女本著師生恩情與助人好意，勉強答應，但不開視訊鏡頭，沒想到張師鉅細彌遺地描繪A片男女主角動作，並詢問甲女：「妳有沒有感覺？有沒有高潮？」甲女表達「沒感覺」，張師質疑：「妳性冷感喔？」令甲女感覺受辱，影響工作表現。

甲女記得，一起線上看A片共三次，張師期間曾要求擁抱、摸手，亦會罵「幹你娘」髒話，有一次甚至得意展示自己收集的五、六件女性內褲，還問甲女「有沒有內褲可以送我？」之後甲女封鎖其臉書帳號。

甲女向本刊表示，她曾詢問張師為何使用化名？張師回應：「現在#MeToo很盛行，所以要更小心。」去年9月，甲女向彰師大申請性平調查，今年6月27日認定性騷擾成立，但甲女已不具學生身份，僅能依《性騷擾防治法》第27條第2項及彰化縣政府處理違反性騷擾防治法案件裁罰基準：未涉及身體接觸之性騷擾行為：第1次處1萬元以上、3萬元以下罰緩。

另名被害人乙女則告訴本刊，她雖非彰師大學生，但因進修衛福部規定的心理師專業研習課程，而接觸到張師，「在中部執業的心理師，幾乎都會在彰師大上課。」她擔心工作受到影響，畏懼其權勢，面對張師日日傳訊息聊色、傾訴性困擾雖感到不舒服，也不敢明確拒絕。

甲女和乙女均指出，張師時而佯裝成一個做社會觀察的學者，針對電影性愛場景、性隱私大談心理學理論，時而佯裝成一個需要被幫助的個案，導致自己明明都是心理師，卻陷入認知混亂，被迫掉進陷阱，玩對方的心理遊戲。乙女說：「對方辯稱這是『準諮商關係』，但根本沒有談好，也沒有付費，這根本不叫諮商關係。」

本刊調查，張景然擅長領域為團體諮商，相關學術著作是心理師考試必讀科目，曾任彰化師範大學副校長、輔導與諮商學系系主任、學生心理諮商與輔導中心主任等重要職位，接觸到女性心理師可以說相當便利。

彰化師範大學向本刊證實，張師性騷案已依《性騷擾防治法》受理及完成調查，送交彰化縣政府審議認定性騷擾事件成立，裁罰該師一萬元新台幣。另於6月19日召開教師評審委員會，按本案情節，審酌一切情狀，決議依彰師大教師聘約，予以張師「二年期間不得休假研究、出國進修、出國講學、出國研究、接研究計劃案、超支鐘點費、校外兼課、兼職、兼任行政及借調」等處分。另外，張師已於7月23日經教育部核定退休。

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