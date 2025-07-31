搭「紅眼班機」凌晨怎麼去機場？過來人推2方法：省錢又安全

▲有些人為省機票錢，會選擇凌晨的「紅眼班機」。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

有些民眾出國旅遊考慮時間和金錢等因素，選擇搭乘深夜或凌晨的「紅眼班機」，但也會發生深夜沒大眾交通工具前往機場。近日有女子上網求助，要搭乘凌晨4時左右的航班，但沒有親友接送，又怕獨自搭計程車不安全，是否有其他方法。貼文引發熱議，有不少過來人大推2方法，省錢也不怕危險。

原PO昨（30）日在PTT以「大家凌晨搭機都怎麼去機場」為題發文，表示她下個星期要出國玩，買了凌晨4時左右的航班，很怕錯過起飛時間，但又不好意思麻煩朋友接送，加上沒有與家人同住，無法請家人接送，只能自己設法前往機。

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不過原PO表示，「我有點擔心安全性，尤其是女生單獨搭車」，另外她也聽聞朋友半夜攔計程車，遇到態度詭異的司機，好險最後還是安全下車，這也使她對路邊攔計程車有陰影。因此，原PO想問問廣大網友深夜或凌晨如何去機場，還是她乾脆花錢睡機場旁的旅館。

貼文一出引起熱烈討論，有不少人建議可以搭Uber或是有名的車隊，近年越來越多專門接送往機場服務的叫車服務也不錯。有一票過來人則分享可以入住機場內的青年旅館，價格親民又環境乾淨，「桃機二航廈有膠囊旅館」、「睡機場的青旅喔」。

還有一些人分享自己的方式，搭乘最後一班機場捷運到機場，在大廳椅子休息再去報到，「4點的班機，那就前一天晚上11點多出發到機場等吧」、「之前買紅眼班機就是前一天晚上先到機場等喔，最省錢又安全」、「滿多人會睡機場，機場有保全也安全」、「如果你能進貴賓室，就前一天晚上到機場，直接在貴賓室小睡一下囉」。

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