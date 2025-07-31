高雄日累積雨量達927毫米　晚間西南風水氣再擴大

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

西南風及地形交互作用影響，中南部持續降雨，昨天高雄日累積雨量已達927毫米，嘉義及雲林也都有500至600毫米，今天下午中部地區降雨減緩，彰化以南仍有局部大雨或豪雨，晚間西南風帶來水氣又擴大，中南部降雨更明顯，將持續到明天清晨。

中央氣象署預報員趙竑表示，昨天降雨以中南部及台東較顯著，高雄日累積雨量為927毫米，嘉義及雲林也都有500至600毫米，3小時累積雨量在高雄及嘉義近山區有200毫米，達短延時大豪雨等級，時雨量則在嘉義及高雄有100毫米。

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他指出，今天台中、彰化及南投雨區廣泛明顯，南部以近山區為主，今天截至上午9時，台中及南投有接近300毫米，高雄近山區200至250毫米，嘉義及南投3小時累積雨量接近200毫米，南投及高雄山區時雨量也有80至90毫米。

▲昨天高雄日累積雨量已達927毫米，嘉義及雲林也都有5、600毫米。（圖／氣象署提供）



趙竑表示，目前中南半島延伸到台灣、菲律賓外海的對流發展較旺盛，北邊海面相對高壓，所以天氣晴朗，長江下游則為竹節草颱風所在，其今天上午已減弱為熱帶性低氣壓，未來將逐漸減弱，至於遠洋的柯羅莎颱風則對台灣沒影響。

趙竑指出，台灣對流旺盛主要跟西南風有關，目前風速最強在呂宋島到菲律賓東方海面，台灣因西南風與地形交互作用產生明顯降雨，目前雨勢集中在苗栗、台中及南投北部，中南部以山區為主，屏東恆春半島仍有西南風從海上移入造成的降雨。

他表示，今天上午中南部降雨明顯，下午中部地區減緩，仍有局部陣雨或雷雨，彰化以南有斷斷續續回波移入造成降雨，且有局部大雨或豪雨，晚間西南風帶來水氣又擴大，中南部降雨更明顯，預計持續到明天清晨。

溫度方面，他指出，今天西南風沉降作用影響，苗栗以北及宜蘭有34至35度高溫，中部及花東有32至33度，南部為29至30度，澎金馬約31至33度。