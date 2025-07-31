華郵：川普與中談判「恐在台灣問題上讓步」　只為換取2目標

▲川普與習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》30日報導，美國總統川普為了促成美中貿易會談並且推動「川習會」，開始軟化對中國的立場。前川普政府官員在內的國安專家擔心，華府可能為此在台灣及技術議題方面做出重大讓步。

報導引述10多名美國前任與現任官員說法指出，華府對北京態度軟化的具體舉措，包括勸阻台灣總統賴清德8月訪問中南美洲友邦時過境美國，延遲台灣國防部長顧立雄與五角大廈高官的會面，暫停對中國實施新的出口管制等。

這些知情人士們透露，賴清德原定過境德州達拉斯（Dallas）與紐約市，但川普政府希望賴清德避開大城市，並且限制其公眾參與。其中一人透露，「他們沒有說絕對不行，但設下太多限制條件，明顯不希望成行。」

▲美中貿易會談牽動全球局勢。（圖／達志影像／美聯社）



《華盛頓郵報》還提到，顧立雄原定前往華府，與美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）會談，未料行程在最後一刻遭到取消。知情人士透露，雖然美方仍與台灣協調重新安排會談時間，但傾向將會議層級降到國防部長以下。取消會晤的時間點也恰逢川習通話之後，讓外界質疑美方是否因中方施壓而退讓。

兩黨批評人士警告，華府近期舉措可能削弱美國國安，並且影響地區聯盟。他們擔心的是，川普希望與中國達成貿易協議，削弱了華府在經濟、技術、軍事方面更有力與北京競爭的努力。

拜登政府的前國防部助理部長瑞特納（Ely Ratner）警告，「這些讓步傳遞危險訊號，也就是『美國對台立場』是可以談判的。這只會招致更多的北京施壓與脅迫。」

智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）資深研究員索博里克（Michael Sobolik）也批評，「總統似乎更關心美國企業進入中國市場，而非北京構成的國安疑慮。」

目前，五角大廈與國務院皆尚未回應。