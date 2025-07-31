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Fed鮑威爾堅不降息！　川普：也許我該自己當主席

▲美國總統川普（Donald Trump）近幾個月來多次私下探討是否提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲美國總統川普非常不滿Fed主席鮑爾。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯準會（Federal Reserve）30日決議維持基準利率在4.25%至4.5%區間不變，此舉發生在總統川普罕見造訪聯準會、要求降息數日後。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會中強調政治獨立性，表示決策應根據數據與風險，不應受政治干預；川普則表示，「有個人就是不降息」，還說或許他應該自己任命自己當Fed主席。

綜合外電報導，鮑爾指出，「如果沒有政治獨立性，當然會有很大的誘惑，例如利用利率影響選舉。我認為這點非常重要。」對於川普來訪，他僅回應，「我們與總統有過愉快的會面，很榮幸能接待他。」

這次決議中出現罕見分歧，由川普任命的兩位理事，鮑曼（Michelle Bowman）與沃勒（Christopher Waller）主張降息1碼，這是自1993年以來首次有兩位理事在同次會議中反對多數決議。

川普近期持續要求聯準會降息，「我們有個人就是拒絕降息。也許我應該去聯準會。我可以自任主席嗎？我會比這些人做得好得多。」

儘管美國通膨連兩月上升，仍低於2022年高峰。鮑爾表示，部分商品價格已受關稅推升影響，但整體通膨效應仍不確定，「我們會採取必要行動來控制通膨。」

聯準會表示，大樓整修預算上升至25億美元屬不可預見的成本增長，長遠可降低營運支出。川普則批評此案是「成本失控的災難」。

根據法律，總統僅能在「正當理由」下罷免聯準會主席，歷來從未有總統行使此權利。鮑爾任期將於2026年5月屆滿。

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