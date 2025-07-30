高雄輕軌撞特斯拉！三寶女「自信左轉」釀禍　遭依刑法移送地檢

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄市三民區30日晚間發生一起輕軌交通事故，34歲王姓女子駕駛的特斯拉行經大順二路時，於禁止左轉的灣中街口違規左轉，與一列東向西行駛的輕軌列車發生碰撞。所幸事故未造成任何人員受傷，輕軌車輛也於事發30分鐘後恢復正常通行。警方後續依過失妨害舟車行駛安全罪，將王女移送高雄地檢署偵辦。

警方說明，事發時間約為晚間9時20分，警方接獲通報後立即派員趕抵現場處置。經初步調查，王女當時沿大順二路南向行駛，於灣中街口違規左轉，未依現場標誌、標線規定行駛，導致與直行中的輕軌列車發生碰撞。

▲高雄女駕駛違規左轉撞上輕軌，遭依過失妨害舟車行駛罪送辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方指出，現場雙方駕駛經酒測均無酒精反應，排除酒駕因素。由於王女違反《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第2款，可處600元至1800元罰鍰，警方已依法舉發，另依刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪嫌將王女移送高雄地檢署偵辦。

三民二分局強調，輕軌列車屬於大眾捷運系統，承載大量民眾通勤需求，若因違規駕駛導致交通事故，不僅妨礙交通秩序，更可能危及公共安全。基於本案性質，警方依過失妨害舟車行駛安全罪嫌將王女移送法辦，後續肇事責任與細節將由交通大隊進一步分析研判。