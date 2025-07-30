快訊／「還有一波」雨更強下不停　11縣市豪大雨！警戒區曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許力方／台北報導

豪雨連下4天，中南部積淹水災情嚴重，25地區已經宣布明天（31日）停班停課。中央氣象署今（30日）晚持續發布苗栗以南11縣市「豪雨特報」，其中高雄、屏東超大豪雨，嘉義、台南達大豪雨等級降雨，另針對屏東、台東發布「大雷雨」即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，目前水利署將高雄市桃源區列入淹水二級警戒區。

西南氣流影響，易有短延時強降雨，氣象署表示，南投縣已有大豪雨發生，今晚至明日高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區及台南市山區局部豪雨或大豪雨，南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣地區及雲林縣山區有局部大雨或豪雨，台中至雲林地區及苗栗山區有局部大雨發生機率。

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氣象署預報，今晚至明天清晨西南氣流持續影響，天氣不穩定，中南部山區因地形作用有持續性強降雨，嘉義以南的降雨會往平地擴展，雨勢也將增大，苗栗以南及台東有大雨或局部豪雨，南部山區有局部豪雨以上降雨發生的機率；白天開始西南氣流減弱，降雨稍減少，但西南風影響水氣偏多，苗栗以南地區及東南部山區有陣雨或雷雨，南部地區下雨時間較長，嘉義以南地區及中部山區易有大雨或局部豪雨，新竹以北及宜花東午後雷陣雨機率提高，大台北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

【19:40豪雨特報】

超大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區

大豪雨：嘉義縣山區、台南市山區

豪雨：南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣

大雨：苗栗縣山區、台中市、彰化縣、雲林縣

【19:21大雷雨即時訊息】持續時間至20時45分；台東縣、屏東縣慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。