不只40K！他們喊盧秀燕任內狂賣地　應普發「5萬」給台中人

▲普發4萬元議題延燒，民進黨市議員喊出盧任內賣地所得破千億元，應該普發5萬元給台中人。（圖為13期空拍照／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市普發4萬議題持續延燒，台中市政府今天亮出數據，指市長盧秀燕任內短徵17億元，超徵說法憑空捏造，但台中市議員蔡耀頡、周永鴻打臉表示，盧秀燕任內以不舉債為名義狂賣地，任內賣地所得約1023億，財劃法修法後台中市預算增加約262億，加上108-113年稅課收入超徵數415.11億元，合計1692.11億元，台中市民約286萬人，每人可分得約5萬9444元。

周永鴻以及蔡耀頡呼籲市長盧秀燕應順應民意，普發每位市民五萬元。不僅能實質協助市民、振興地方消費，更是落實盧秀燕一貫主張的「普發現金、還錢於民」政治信念的最佳時機。

周永鴻指出，台中市自盧秀燕市長上任以來，財政狀況穩健，市庫108至113年間稅課收入決算數超過預算數達415.11億元。此外市府近年也積極標售土地，市地總售出金額至今突破1023億元。再加上《財劃法》修正後，台中市每年可額外獲得262億元中央財政資源，合計可運用財源至少達1700.11億元。

周永鴻表示，若以台中286萬市民計算，平均每人可分得約5萬9444元。每人發放5萬元，總額約1430億元，仍將剩餘超過270億元可用於持續建設台中、推動公共服務，不影響財政健全。