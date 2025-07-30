北農第二波「平穩蔬菜措施」16樣品項　 8天限時特惠省很大！

圖、文／北農提供

自7月初受丹納絲颱風影響，以及近日受竹節草颱風外圍環流與西南氣流帶來連日豪雨，導致農作物受損，蔬菜供應減少，短期內量少價揚，為穩定市場價格、減輕民眾負擔，北農配合臺北市政府，自7月31日至8月7日推出為期8天的「平穩蔬菜措施」，共16樣蔬菜為史上最多品項，以供應民生所需。

本次共計16樣品項，包括牛心番茄52元/盒、日本山藥178元/支、國產馬鈴薯39元/盒、進口洋蔥38元/袋、有機黑木耳38元/盒、蘿蔔35元/條、履歷紅蘿蔔35元/包、履歷鮮香菇59元/盒、韓國大白菜65元/個、進口青花菜49元/粒、美國西洋芹菜85元/袋、嚴選黃肉地瓜39元/袋，另有鮮採香菇、秀珍菇、黑木耳、杏鮑菇單包特價36元，任三包特價99元，平均一包33元，以上商品均於雙北地區連鎖超市通路，預估供應量可達70公噸，確保民眾以實惠價格購得新鮮蔬菜。

北農指出，除了品項為「平穩蔬菜措施」史上最多外，其中有機黑木耳、履歷鮮香菇、美國西洋芹菜、嚴選黃肉地瓜、鮮採香菇、秀珍菇、黑木耳、杏鮑菇則是第一次出現在平穩蔬菜項目中。

另方面，北農嚴選電商平台同時推出限時優惠「有機-平價蔬菜箱-免運專案」，嚴選多樣在地生產之有機葉菜、根莖及菇類蔬菜，每日限量300箱，共計2,400箱，售完為止，提供民眾更多選擇。



選購網址https://tapmc.pse.is/tezvb

北農持續配合臺北市政府政策，靈活調整各地蔬菜供應，讓超市和電商平台都買得到蔬菜。無論天氣怎麼變、行情怎麼動，北農穩定供應，讓大家不只能輕鬆買菜，更能買得安心、吃得放心。