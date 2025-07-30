快訊／明天3地區雨量仍達停班課標準　24小時最多降400毫米

▲24小時雨量預測。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

受西南氣流影響，中央氣象署持續啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，今天下午4時公布最新24小時雨量預測，其中嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區明天仍達到「水災」的停止上班上課標準。至於是否停班課，以各縣市政府公布為準。

根據最新24小時雨量預報，今晚8時至明晚8時嘉義縣山區預估雨量達150到300毫米，高雄市山區預估雨量達200到400毫米，屏東縣山區預估雨量達200到400毫米，達到停班課標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，水災的停班停課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

氣象署預測，今天至明天清晨西南氣流影響，易有短延時強降雨，中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨並有大雨或局部豪雨，南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，苗栗、東南部地區及東部山區有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明天白天起至8月2日西南風影響，南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及東南部山區有短暫陣雨或雷雨，嘉義以南地區及中部山區易有大雨或局部豪雨發生，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，大台北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。