男友討1萬元「房錢+保險套AA」　嫌開房太貴：車上解決就好

▲男友討開房錢。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶在家不方便親熱，可能就會選擇到旅館開房間，一名女網友表示，與男友多數都在車上壞壞，但她更偏好開房間，因為可以洗澡，某次男友提到開房錢想要AA，房間加上保險套共花了1萬元，於是她給了5000元，但男友又再提起此事，「這意思很明顯，是在跟我要錢」，讓她感覺自己很廉價。

女網友在Dcard發文，兩人平時大多在車上親密，不過她偏好開房，希望可以洗完澡再進行性行為，因此每月會有1至2次開房間，而房費通常在1000元左右，男友則提房費一人一半。

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然而某次男友突然提及，保險套的錢加上開房錢，共花了1萬塊，於是她給了對方5000元，但男友又再提一次，其實是花了2萬元，她驚訝之餘表示「所以你現在是要我再轉給你5000元？」雖然男友強調「只是讓妳知道一下」，卻讓她倍感壓力，「這意思不是很明顯，跟我要錢嗎」。

她不禁懷疑自己是否「廉價到可以在車上解決就好」，雖然男友平時對她很好，但對金錢斤斤計較，也想要節省支出，連開房錢都不願意花，「省到我頭上來了。」

貼文曝光，網友喊扯，「誰要做愛、誰要開房，誰付錢阿，談不攏就分手」、「好爛喔，這種事還要AA，男的也太廢」、「先不管要不要AA，一萬也太貴了吧？妳確定他不是趁機跟妳多要嗎」、「房間錢都付不起談什麼戀愛」、「一直跟你提房間錢感覺很像在提醒你他付出很多，以後結婚了也會對妳很計較」、「直接換男友結案，連開房都要AA的男人，妳確定還要繼續？」