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惡主管嗆「吹哨者」：我後台很硬 　台鐵還在查證中

台鐵高層去年春節期間曾到嘉義機務段視察，並與同仁合照。（翻攝台鐵臉書）

▲台鐵高層去年春節期間曾到嘉義機務段視察，並與同仁合照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

A先生說，後來C同仁的身分遭外洩，陳姓組長、李姓副組長為了報復，安排C上吃力不討好的早晚班，工時比別人長，但李卻鑽漏洞，說讓C在外站有足夠的休息時間，實際上C得隨時待命，也沒有良好的休息環境，長期下來精神、體力吃不消。許多人看到C的遭遇，更不敢對抗陳、李，加上2名主管手中還握有考績當作籌碼，嘉義機務段因此變成一言堂，沒人敢得罪他們倆。

B先生說，去年端午節爆發排班不公爭議，引起基層反彈，但因上級冷處理，陳姓組長、李姓副組長更加肆無忌憚。事後，李仍安排陳上工3個小時就能下班，還能領一整天的加班費，卻影響其他人的工時。

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陳姓組長多次爆發爭議，卻沒收斂，還向其他人嗆聲「後台很硬」。（讀者提供）

▲陳姓組長多次爆發爭議，卻沒收斂，還向其他人嗆聲「後台很硬」。

同樣是假日排班，另名司機員早上11點多從嘉義開到高雄，停留不到半小時，下午1點多又從高雄開到彰化，然後在彰化待命3個多小時，晚上7點多搭順風車在晚間8點多返回嘉義，等於上班9個小時才下班，連續乘務250公里，違反規定，引起司機員大反彈，李姓副組長見苗頭不對，才重改班表，彭姓副段長也只是安撫應付；至於找李理論排班問題的司機員，考績被打了乙等，獎金大幅萎縮。

A先生表示，陳姓組長爆發爭議不是第一回，多年前她浮報旅費被抓包，上級顧念她是少數的女性同仁，加上不想把事情鬧大，僅要求陳繳回一半旅費了事；風波過後，陳沒有收斂，還向其他人嗆聲：「我知道你們不爽我，但是我後台很硬！」十分囂張。

陳姓組長上班3小時就下班，其他人卻要上9小時以上才能下班。（讀者提供）

▲陳姓組長上班3小時就下班，其他人卻要上9小時以上才能下班。

為了遏止歪風，B先生等人上個月底已提供證據資料，向台鐵政風處檢舉，希望揪出台鐵的害蟲。

針對相關的指控，台鐵回應表示，政風處查辦案件均恪遵保密規定，並未將檢舉函提供給業務單位或洩漏檢舉人身分，目前案件尚在查證階段，後續如查有明確違失、不法，將依規定究辦。

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