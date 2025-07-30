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川普揚言加徵「印度25％關稅」　若貿易談不攏

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普近日表示，若美國與印度未能達成貿易協議，將可能對印度出口美國的商品加徵最高25%的關稅。他在回答記者提問時，直言印度是朋友，但也不排除提高關稅的可能性。美印雙方對於市場開放的談判仍需更多努力。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，當被問及是否真的會對印度商品徵收20%至25%的關稅時，川普毫不避諱地承認可能性。他還補充說，自己視印度為朋友，但在貿易上仍需公平的合作。美國貿易代表葛里爾也指出，雙方的協議進展還不夠成熟，需要再深入溝通。

葛里爾表示，印度雖然表達了開放部分市場的意願，但美方仍希望能更確定印度在這些談判中的動機。他強調，美國願意持續與印度交流，但目前仍需更多的討論，才能確保雙方在市場開放上的共識。這意味著美印談判未來的發展仍存挑戰。

川普在過去的貿易協議中，一直堅持要求各國對美國開放封閉的市場。然而，目前美印雙方尚未明確指出爭議焦點。儘管印度商務部長上週曾樂觀表示，可能在川普設定的8月1日前達成協議，但川普過去曾暫緩對印度商品加徵關稅，這次是否真的落實25%的關稅，仍需觀察雙方的談判結果。

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