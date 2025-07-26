有台灣了？　川普將寄出200封關稅信：15-20%

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普即將展開五天的蘇格蘭訪問行程，出發前川普透露，8月1日前將完成大部分貿易協議，並發出近200封關稅信函，部分信函稅率可能定為10%或15%。

川普提及，他希望美元走強，但認為美元貶值也有助於提升關稅的效益。他透露，稍早與美聯儲主席鮑爾就利率問題進行了不錯的溝通，並推測鮑爾可能會調降利率。這顯示出川普與鮑爾之間的緊張關係有望逐漸緩和。至於關稅收入的用途，川普表示可能會用來發放退稅補貼給低收入者，但具體計劃仍在討論中。

此次行程的一大亮點是川普計劃在蘇格蘭開設第三家高爾夫度假村，以紀念他母親的蘇格蘭血統。除了高爾夫度假村的相關行程，川普還將與英國首相施凱爾會面，就美英貿易框架的微調達成共識。儘管川普坦承，降低英國鋼鋁稅的空間有限，但新框架已於6月30日生效，部分內容仍需雙方進一步協商。

值得注意的是，英美貿易協議涉及的數位服務稅成為棘手議題。該稅即便針對非英國總部的科技公司，也對美國企業造成影響。川普政府希望英國取消此政策，以減少美國企業的負擔。此外，鋼鋁進口的原產地要求也成為關注焦點，英方需保證進口鋼鐵在本國熔煉，避免中國產鋼混入供應鏈。