討200塊繳電話費被拒！　推拿師孽子用「吃飯傢伙」悶殺媽媽

▲台中大里一間美髮推拿店傳出兒子悶殺媽媽命案。（圖／翻攝Google Maps）



記者許權毅／台中報導

台中市一名林男平時在自家經營推拿養身館，今年4月跟母親討200元塊繳納電話費，結果被媽媽拒絕斥責，林男一怒之下狂搧媽媽巴掌，還用雙手掐頸，並以手悶住媽媽嘴巴，把媽媽活活悶死。檢方近日偵結，依殺人罪起訴，全案預計由國民法官審理。

據了解，林家平時以理髮、養生館為業，林母陳女是美容師、林男擔任推拿師，母子在地經營，兩人偶爾會有衝突，10多年以來，林男每次收取推拿費用都是300塊，還主打自己是「不一樣的推拿」，林母陳女每次剪髮只要150塊，是地方小型、傳統工作室。林男卻用「吃飯傢伙」的雙手，親手將媽媽給悶殺，惡性重大。

▲林男主打自己是「不一樣的推拿」每次收費300塊。（圖／翻攝Google Maps）



台中地檢署查出，林男（59歲）與母親陳女（76歲）同住大里區一處民宅，今年4月11日晚間，林男跟媽媽索討200塊要繳納電信費用，遭媽媽拒絕並且斥責，林男一氣之下，竟徒手打媽媽巴掌，再以雙手掐扼媽媽頸部，並以手覆蓋口鼻，導致媽媽陳女無法呼吸失去意識。

事發當下，林男的楊姓外甥在住家樓上聽到舅舅跟外婆的爭吵聲，害怕得不敢下樓，趕緊打電話給媽媽要她趕緊回家，林女在5分鐘內返家，赫見媽媽陳女已經倒臥地上，趕緊撥打119，陳女被緊急送往大里仁愛醫院搶救，仍於13日凌晨0時許因窒息搶救無效死亡。

當時，院方發現陳女身上傷勢有異，其中臉部、頸部以及雙手臂，甚至是手背都有多處瘀傷，趕緊通報警方，警方立即前往林家，當場將林男依現行犯逮捕送辦，林男聲押獲准。全案經檢方偵結，近日依殺人罪之殺害直系血親尊親罪嫌，提起公訴，該案預計由國民法官進行審理。