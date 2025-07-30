在家當「遊戲代練員」常被罵！他嘆「每月能賺12萬」：上班才對嗎

▲原PO在家從事遊戲代練，卻被媽媽指責不去上班。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

「穩定才是唯一正確的嗎？」大陸上海一名網友訴苦道，他因為沒上班、在家當遊戲代練員，已經與媽媽發生過多次爭執，但是他憑藉遊戲代練，每月就能賺進人民幣1至3萬（約新台幣4.1至12.4萬元），若是到外面的公司上班，反而只能拿到人民幣6000元（約新台幣2.4萬元），這讓他相當苦惱，也忍不住感嘆「我真的要在這能賺到遊戲這碗飯的年紀，聽我媽的話按部就班嗎？」

這位網友在微博帳號「神奇海螺」匿名投稿表示，他近日再次與媽媽爆發爭吵，是因為他從今年3月起就沒有上班，在家當遊戲代練員，月收入能在人民幣1至3萬之間。

該網友說到，由於自己學歷很普通，如果只是出門上班，扣完保險等費用，每個月僅能拿到約人民幣6000元（約新台幣2.4萬元），雖然不至於難以生存，但在物價高的上海，可能失去任何娛樂活動。

該網友也PO出他傳簡訊給媽媽的相關截圖，只見他跟媽媽說「同一件事我跟你吵了無數次了，我想問支持我的事業有那麼難嗎，何況我沒問你拿錢創業，我只是自己靠自己努力賺錢怎麼了嗎？我要我找工作有面試我會去啊，那現在不是沒有嗎？所以你說沒看到我去面試，在我看來就是在質疑和冤枉我，我很生氣」、「你不覺得你很過分嗎？在你眼裡我永遠不行是嗎？」

對此，該網友也質疑，雖然玩遊戲確實是「青春飯」，但他是否真的該聽媽媽的話「按部就班」，所謂「穩定」才是唯一正確的選擇？

貼文曝光後，其他網友紛紛在底下留言，「肯定先趁著現在能夠吃『青春飯』先賺錢再說，賺的錢比上班還多」、「現在真的談不上什麼長遠規劃，過好當下才是長遠的」、「打一年遊戲都相當於上兩年班了，打到40歲說不定都能退休了哈哈」、「能賺錢比什麼都強，比大多躺在家只玩遊戲不賺錢還啃老的好多了」。

也有人認為，「媽媽應該是出於你的健康考量，上班可以讓你與社會接觸、生活規律」、「你就是居家辦公，老一輩也會看不順眼，他們的觀點就是工作必須在家外面」、「去上班把代練當副業」、「搬出去不就解決問題了」、「以前我會說代練只能做幾年，現在我發現除了公務員，別的工作也不一定比代練穩定」、「現在能賺當然現在賺啊，不過也要考慮打不動的時候要幹嘛，早點做好準備」。

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