陽光棒球夏令營歡樂登場　職棒球星擔任神秘嘉賓

▲▼今年邁入第17屆的陽光棒球夏令營登場，中職會長蔡其昌（左2）、政次張廖萬堅（右2）及職棒球星共同開幕。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

教育部政務次長、前立委張廖萬堅2004年創辦的陽光棒球夏令營今（29）天開幕式，邀請到中職會長蔡其昌及中信兄弟球員黃恩賜與伍立辰擔任神秘嘉賓，並由陽光城市理事長李文烈及台中市政府運動局游志祥局長一同開球，現場小朋友與球星近距離接觸，難掩興奮之情，連同在場家長們也紛紛拿起手機拍照留念。

張廖萬堅表示，21年來，除因SARS、新冠疫情停辦之外，今年已邁入第17屆，每次報名都是「秒殺」，值得開心的是，台中市中山國中棒球隊7月底將前往美國參加LLB世界次青少棒錦標賽，以及8月初PONY世界青少棒錦標賽，希望大家都能為他們加油打氣，捧回冠軍盃。

蔡其昌表示，感謝政次張廖萬堅等人持續募集資源舉辦夏令營，讓愛棒球的孩子能有平台接觸棒球、喜歡棒球，身為中職會長，只要對棒球有熱情、對孩子們有幫助的活動，中華職棒都會全力支持。

受邀的中信兄弟球星黃恩賜與伍立辰，也與小朋友分享各自的球場經驗，並鼓勵小學員在營隊中，能夠好好享受打棒球的樂趣，並學習團隊合作精神與態度，為自己的童年在球場上留下珍貴的回憶。

長期贊助棒球運動的運彩公會理事長何昱奇，日前才捐助中山國中棒球隊赴美經費。他說，運彩公會宗旨是協助運動發展，他個人和公會都會持續為棒球運動和各項運動付出，也希望政府大力支持，推動企業捐助可以抵稅。

棒球營隊共分成2大組，準小一到小三組成樂樂組，另外一組則是小四到準國一組成正式組。營隊也找來三度在美國拿下世界次青少棒錦標賽（LLB）冠軍、今年再度拿下代表權的中山國中棒球隊的大哥哥，擔任小教練，引導小朋友進入棒球天地。