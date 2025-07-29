星宇航空台北直飛鳳凰城即起開賣　華航12月開航每周3班

▲星宇航空明年1月15日起開闢台北-鳳凰城航線。（圖／星宇航空提供）



記者周湘芸／台北報導

星宇航空明年1月15日起開闢台北-鳳凰城航線，開航初期每周3班，機票從即日起開賣，明年1月14日前凡購買明年1月15日至2月10日間來回機票，即可抽Samsung Galaxy Z Fold7。中華航空今年12月3日也開闢鳳凰城航點，提供每周3個往返班次。

星宇航空表示，鳳凰城為星宇航空北美第5個航點，此航線也是亞利桑那州首條直飛亞洲不中停的航線。鳳凰城有穩定的觀光與商務需求，近年更因台積電設廠，科技業生態圈持續茁壯發展中，拓展北美商務市場，也強化亞洲與北美的轉機布局。

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台北-鳳凰城航線以Airbus新世代客機A350執飛，開航初期每周3班，2026年3月起將增為每周4班。星宇航空執行長翟健華表示，鳳凰城隨著大量科技公司進駐，已成為創新產業重鎮，近年更因台積電進駐，帶動周邊產業前往設廠，促進台灣與鳳凰城間的頻繁交流。

鳳凰城市長Kate Gallego表示，星宇航空開航台北-鳳凰城航線進一步鞏固鳳凰城作為北美一流城市的地位，不僅證明鳳凰城的國際商業成長性，也凸顯鳳凰城天港國際機場是全球管理最完善的機場之一。

星宇航空指出，為慶祝鳳凰城航線開賣，即日起至2026年1月14日，凡購買2026年1月15日至2月10日間，星宇航空台北出發至鳳凰城之來回機票者，即可抽Samsung Galaxy Z Fold7。另外，凡持玉山聯名卡訂購來回機票，經濟艙即享 5,000元折扣，豪華經濟艙則享10,000元折扣。

中華航空今年12月3日也將開闢新航點鳳凰城，為華航北美直航的7個客運航點，由空中巴士A350-900機型執飛，提供每周3個往返班次，即日起推出限時優惠活動，台北-鳳凰城經濟艙來回機票最低售價2萬2,790 元。

華航台北-鳳凰城航線每周三、五、日飛航，去程台北飛鳳凰城CI036於上午10時55分自桃園機場出發，直飛不中停前往鳳凰城，於當地時間上午8時抵達；回程鳳凰城飛往台北CI035於上午11時55分起飛，於洛杉磯中停，再飛往台北。

▲星宇航空明年1月15日起開闢台北-鳳凰城航線。（圖／星宇航空提供）