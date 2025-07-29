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社會 社會焦點 保障人權

快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校長

▲方仰寧、張樹德；張國雄。（圖／記者張君豪翻攝）

▲新任新北市警局長方仰寧。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

因「726大罷免」大失敗，民進黨內部砲聲隆隆。黨秘書長林右昌27日向黨主席，總統賴清德請辭並獲准。警政署原計劃於7月16日副署長陳永利等高階警官退休後，公布新一波警官人事調動，惟考量「726大罷免」維安作業而延期。

警政署前署長、現任國安局副局長黃明昭任職一年餘後，破天荒回任警界，由內政部派任新任警察大學校長；黃明昭現年62歲，中央警察大學51期、犯罪防治學系碩士，歷任刑事警察局局長、高雄市政府警察局局長、警政署署長及國家安全局副局長等重要職務，具有豐富的行政經驗、資歷完整，有助於該校推動各項警察教育政策。

▲▼外交部次長 陳明祺 國安局副局長 黃明昭 立法院國防外交委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

國安局副局長黃明昭回任警大校長。（圖／記者屠惠剛攝）

另警政署副署長等重要警職職缺，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後，經核定相關調整如下：總計119員，8月1日周五辦理交接到任。


1、新北市政府警察局局長廖訓誠調任內政部警政署副署長
2、臺中市政府警察局局長李文章調任內政部警政署副署長
3、臺灣警察專科學校校長方仰寧調任新北市政府警察局局長
4、內政部警政署航空警察局局長廖恆裕陞任桃園市政府警察局局長
5、內政部警政署警政委員吳敬田陞任臺中市政府警察局局長
6、內政部警政署警政委員劉鴻烈陞任臺灣警察專科學校校長
7、內政部警政署督察室主任趙瑞華調任內政部警政署航空警察局局長
8、內政部警政署鐵路警察局局長呂新財陞任內政部警政署督察室主任
9、內政部警政署保安警察第七總隊總隊長李安淳陞任內政部警政署警政委員
10、內政部警政署保安警察第四總隊總隊長李謀旺陞任內政部警政署警政委員
11、內政部警政署保安警察第五總隊總隊長王文澤陞任內政部警政署警政委員
12、臺北市政府警察局副局長黃勝源調任內政部警政署保安警察第四總隊總隊長
13、臺中市政府警察局副局長盧廷彰調任內政部警政署保安警察第五總隊總隊長
14、內政部警政署刑事警察局副局長邱紹洲調任內政部警政署保安警察第七總隊總隊長
15、新北市政府警察局副局長陳錦坤調任內政部警政署鐵路警察局局長
16、臺灣警察專科學校教育長張素菱調任臺北市政府警察局副局長
17、高雄市政府警察局副局長林武宏調任新北市政府警察局副局長
18、嘉義市政府警察局局長沈炳信調任臺中市政府警察局副局長
19、高雄市政府警察局督察長蔡文峰調任高雄市政府警察局副局長
20、新北市政府警察局主任秘書張文瑞調任臺灣警察專科學校教育長
21、新北市政府警察局督察長陳世煌調任內政部警政署刑事警察局副局長
22、雲林縣警察局局長李建民調任新北市政府警察局主任秘書
23、新竹縣政府警察局局長宣介慈調任新北市政府警察局督察長
24、高雄市政府警察局主任秘書梁東山調任高雄市政府警察局督察長
25、屏東縣政府警察局局長戴台㨗調任高雄市政府警察局主任秘書
26、內政部警政署基隆港務警察總隊總隊長陳永昌調任內政部警政署國道公路警察局副局長
27、內政部警政署花蓮港務警察總隊總隊長古瑞麟調任內政部警政署保安警察第二總隊副總隊長
28、新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長蕭瑞豪陞任內政部警政署刑事警察局科技犯罪防制中心主任
29、內政部警政署交通組組長陳明志調任嘉義市政府警察局局長
30、內政部警政署刑事警察局科技犯罪防制中心主任林建隆調任新竹縣政府警察局局長
31、內政部警政署秘書室主任黃富村調任雲林縣警察局局長
32、內政部警政署國際組副組長甘炎民調任屏東縣政府警察局局長
33、內政部警政署國道公路警察局副局長黃文哲調任內政部警政署交通組組長
34、內政部警政署保安警察第六總隊副總隊長林志盛調任內政部警政署秘書室主任
35、內政部警政署航空警察局主任秘書陳昭甫調任內政部警政署基隆港務警察總隊總隊長
36、內政部警政署保安警察第一總隊主任秘書李建廣調任內政部警政署花蓮港務警察總隊總隊長
37、內政部警政署保安警察第六總隊主任秘書林詮峰調任內政部警政署保安警察第六總隊副總隊長
38、桃園市政府警察局警政監洪志朋調任內政部警政署航空警察局主任秘書
39、高雄市政府警察局警政監陳志榮調任內政部警政署保安警察第一總隊主任秘書
40、臺北市政府警察局警政監姜祖培調任內政部警政署保安警察第六總隊主任秘書
41、內政部警政署警監督察蔡培崑調任內政部警政署教育組副組長
42、內政部警政署專門委員林志駿調任內政部警政署國際組副組長
43、臺北市政府警察局中正第一分局分局長張嘉煌陞任內政部警政署專門委員
44、新北市政府警察局板橋分局分局長林泰裕陞任內政部警政署專門委員
45、臺中市政府警察局第一分局分局長尤啟南陞任內政部警政署警監督察
46、臺中市政府警察局第四分局分局長陳祥麟陞任內政部警政署警監督察
47、高雄市政府警察局三民第二分局分局長許健基陞任內政部警政署警監督察
48、宜蘭縣政府警察局副局長潘志成陞任內政部警政署警監督察
49、內政部警政署法制室科長周祐聖陞任內政部警政署警監督察
50、臺北市政府警察局萬華分局分局長董欣欣陞任臺北市政府警察局警政監
51、臺北市政府警察局松山分局分局長林明志陞任臺北市政府警察局警政監
52、新北市政府警察局蘆洲分局分局長詹志文陞任臺北市政府警察局警政監
53、臺南市政府警察局永康分局分局長顏勤峰陞任臺北市政府警察局警政監
54、桃園市政府警察局八德分局分局長王鉉仁陞任桃園市政府警察局警政監
55、臺南市政府警察局新營分局分局長蘇政敏陞任臺南市政府警察局警政監
56、嘉義市政府警察局副局長余鴻恩陞任臺南市政府警察局警政監
57、臺南市政府警察局警政監洪振順調任高雄市政府警察局警政監
58、高雄市政府警察局岡山分局分局長張偉中陞任高雄市政府警察局警政監
59、屏東縣政府警察局副局長林宏輝陞任高雄市政府警察局警政監
60、高雄市政府警察局後勤科科長黃能清陞任高雄市政府警察局警政監
61、內政部警政署刑事警察局督察長石進智陞任內政部警政署刑事警察局警政監
62、臺北市政府警察局大同分局分局長陳勇華調任臺北市政府警察局萬華分局分局長
63、臺北市政府警察局南港分局分局長周哲民調任臺北市政府警察局大同分局分局長
64、臺北市政府警察局文山第一分局分局長許城銘調任臺北市政府警察局南港分局分局長
65、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長洪漢周調任臺北市政府警察局文山第一分局分局長
66、臺北市政府警察局士林分局分局長陳瑞基調任臺北市政府警察局中正第一分局分局長
67、臺北市政府警察局內湖分局分局長蕭惠珠調任臺北市政府警察局士林分局分局長
68、臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長張玲堅調任臺北市政府警察局內湖分局分局長
69、臺北市政府警察局秘書室主任謝博賢調任臺北市政府警察局保安警察大隊大隊長
70、臺北市政府警察局文山第二分局分局長丁靖調任臺北市政府警察局松山分局分局長
71、高雄市政府警察局林園分局分局長陳義宏調任臺北市政府警察局文山第二分局分局長
72、臺中市政府警察局霧峰分局分局長廖誌銘調任新北市政府警察局板橋分局分局長
73、新北市政府警察局永和分局分局長王耀輝調任新北市政府警察局蘆洲分局分局長
74、新北市政府警察局林口分局分局長蔣叔君調任新北市政府警察局永和分局分局長
75、新北市政府警察局瑞芳分局分局長李智源調任新北市政府警察局林口分局分局長
76、新北市政府警察局金山分局分局長沈明義調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長
77、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長楊力強調任新北市政府警察局金山分局分局長
78、新北市政府警察局訓練科科長黃建樺調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長
79、澎湖縣政府警察局副局長許再周調任新北市政府警察局三峽分局分局長
80、內政部警政署刑事警察局偵查第七大隊大隊長黃國師調任新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長
81、桃園市政府警察局龍潭分局分局長鄭文銘調任桃園市政府警察局八德分局分局長
82、臺南市政府警察局白河分局分局長施宇峰調任桃園市政府警察局龍潭分局分局長
83、桃園市政府警察局公共關係室主任林東星調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長
84、臺中市政府警察局豐原分局分局長林大為調任臺中市政府警察局第一分局分局長
85、臺中市政府警察局大甲分局分局長謝建國調任臺中市政府警察局豐原分局分局長
86、臺中市政府警察保安警察大隊大隊長蔡期望調任臺中市政府警察局大甲分局分局長
87、臺北市政府警察局後勤科科長陳柏任調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長
88、臺中市政府警察局清水分局分局長蔡慶星調任臺中市政府警察局第四分局分局長
89、臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長鄭鴻文調任臺中市政府警察局清水分局分局長
90、內政部警政署行政組科長劉永昌調任臺中市政府警察局交通警察大隊大隊長
91、臺中市政府警察局東勢分局分局長林中興調任臺中市政府警察局霧峰分局分局長
92、臺中市政府警察局保安科科長蘇玉坪調任臺中市政府警察局東勢分局分局長
93、內政部警政署刑事警察局偵查第三大隊大隊長紀延熹調任臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長
94、臺南市政府警察局第五分局分局長洪宏榮調任臺南市政府警察局永康分局分局長
95、臺南市政府警察局第三分局分局長張沛銘調任臺南市政府警察局第五分局分局長
96、臺南市政府警察局防治科科長陳盈菖調任臺南市政府警察局第三分局分局長
97、臺南市政府警察局善化分局分局長陳俊凱調任臺南市政府警察局新營分局分局長
98、臺南市政府警察局玉井分局分局長劉柏陞調任臺南市政府警察局善化分局分局長
99、內政部警政署保安組科長蘇保安調任臺南市政府警察局玉井分局分局長
100、臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長洪國哲調任臺南市政府警察局麻豆分局分局長
101、臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長黃宗仁調任臺南市政府警察局交通警察大隊大隊長
102、臺南市政府警察局行政科科長賴銘助調任臺南市政府警察局保安警察大隊大隊長
103、內政部警政署刑事警察局公共關係室主任陳志埕調任臺南市政府警察局白河分局分局長
104、高雄市政府警察局三民第一分局分局長吳信宏調任高雄市政府警察局三民第二分局分局長
105、高雄市政府警察局旗山分局分局長何正光調任高雄市政府警察局三民第一分局分局長
106、高雄市政府警察局訓練科科長王永吉調任高雄市政府警察局旗山分局分局長
107、高雄市政府警察局湖內分局分局長王春生調任高雄市政府警察局岡山分局分局長
108、高雄市政府警察局六龜分局分局長蘇茂智調任高雄市政府警察局湖內分局分局長
109、內政部警政署教育組科長江慶斌調任高雄市政府警察局六龜分局分局長
110、臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長李明道調任高雄市政府警察局林園分局分局長
111、新北市政府警察局三峽分局分局長劉文雄調任新竹市警察局副局長
112、苗栗縣警察局副局長詹忠調任新竹縣政府警察局副局長
113、新竹縣政府警察局副局長傅孟煒調任苗栗縣警察局副局長
114、臺南市政府警察局第四序列警政監楊慶裕調任嘉義市政府警察局副局長
115、連江縣警察局副局長蘇榮明調任屏東縣政府警察局副局長
116、新竹市警察局副局長涂文秀調任宜蘭縣政府警察局副局長
117、內政部警政署國道公路警察局督察長施秀宜調任澎湖縣政府警察局副局長
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