K級女優親曝引退番號：最後一次了　昔「爆乳擺桌」險退學

▲桃果明里穿中空裝現身開學典禮。（圖／翻攝自IG）

記者葉國吏／綜合報導

日本前AV女優桃果明里因甜美臉蛋與驚人K罩杯爆紅，曾是許多粉絲心中的暗黑界女神。去年她宣布隱退，並踏入校園展開新生活。今年4月，她開始在社群平台分享自己的大學日常，但即使改變跑道，話題性依然不減，校園生活也掀起不小波瀾。

桃果明里曾在教室拍下一張自拍，照片中她傲人的上圍平放在課桌上，引發網友熱烈討論，甚至有人羨慕她的同學「太幸福了吧！」然而，這張照片卻在校內掀起爭議，有同學向校方投訴她「行為不檢」。學校隨後對她發出警告信，指控她違反善良風俗，並暗示可能面臨退學危機。對此，她也無奈表示：「K罩杯在大學可能真的很困難。」

▲桃果明里。（圖／翻攝自X）

近日，桃果明里再次在社群平台引起粉絲熱議。她於7月25日貼出一組番號，並表示「這應該是最後一次了」，引發外界猜測她可能正式退出。粉絲注意到她的經紀公司早已移除她的相關資料，而片商也未推出新作品，這些跡象讓人猜測她或已默默退圈，準備轉向其他領域發展。

然而她的「最後之作」卻讓粉絲陷入困境。雖然她公開番號，但搜尋後卻完全找不到。知名AV達人一劍浣春秋也表示「找不到就是找不到！」桃果明里透露只有按讚並轉發她的貼文，才會收到番號資訊。外界猜測她可能轉戰付費平台或推出個人寫真，未來動向成了粉絲關注的焦點。