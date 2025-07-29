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星空音樂夜警力不打烊　大武警默默守護民眾安全

▲星空音樂夜警力不打烊。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲星空音樂夜警力不打烊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一年一度的「最美星空音樂會」26日晚間在台東縣大武鄉9420海濱公園浪漫登場，伴隨星光與海風，吸引大批民眾前來聆聽音樂、仰望星空。除了藝人們的傾情演出讓現場氣氛熱烈，台東縣警察局大武分局同仁與協勤民力也在場默默守護，全力維護活動秩序與安全。

為確保活動順利進行，大武分局於音樂會開演前數小時即完成警力部署，針對交通疏導、場域安全、引導動線與人潮控管等項目進行全方位規劃。不僅協助民眾順利入場，也同步進行交通安全宣導，提醒參加者夜間活動應提高警覺，駕駛人則應主動禮讓行人，共同打造友善安全的環境。

音樂會選址海濱公園，主辦單位為保留觀星體驗，刻意降低照明亮度。警方也特別提醒民眾，在享受音樂與星空浪漫之際，務必留意視線死角與周邊環境，避免滑倒、迷路或與他人碰撞等意外發生。

大武分局表示，此次活動吸引眾多遊客，警方秉持「預防重於應變」原則，加強現場巡邏與可見警力布建，有效預防事故與治安事件發生。活動過程平和順利，民眾也多表肯定警方協助，展現出警民合作維護公共安全的良好示範。

警方呼籲，未來類似大型活動，民眾仍應配合指揮並保持警覺，攜手營造安全、有序的觀賞環境，讓「星空音樂會」不僅美在樂聲與夜色，更美在彼此守護下的安心與和諧。

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