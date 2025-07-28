2025全富永續夏令營7/30登場　永續生活教育培養孩子幸福力

▲桃園市小農手匠發展協會致力永續生活教育推動。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市小農手匠發展協會承辦「2025全富永續夏令營」，於7月30日起展開為期5天的永續生活教育課程，期培養孩子在土地與關係中的幸福力。理事長余孟芬說，今年活動受理報名，20個免費名額秒殺額滿，同時也獲得「全富開發」全力支持，落實 ESG企業關懷責任，並一起為永續生活教育向下紮根。

余孟芬28日表示，今年的夏令營結合多年推動的永續生活教育與農村國際化理念，首次邀請心理輔導專業團隊共同設計課程，將心理學家馬丁・賽利格曼（Martin Seligman）提出的「幸福五大要素 PERMA」融入每日體驗中，讓孩子在土地與關係中培養可一生受用的幸福力。

▲2025全富永續夏令營課程。（圖／擷取自臉書）

本次營隊不只強調與自然連結，更重視多元文化的交流與全球視野。為此，主辦單位特別邀請跨領域師資與外籍老師參與教學設計，期望孩子能在輕鬆的互動中，理解世界的多樣性，也學習欣賞與自己不同的人。

為了選出最適合參與的孩子，工作團隊親自致電所有報名家庭，進行一對一訪談，細心傾聽每位家長對孩子的觀察與期待，並根據個性、年齡與學習狀態進行分組。這樣的做法雖耗時費力，卻充分展現團隊對每位孩子的尊重與教育的用心。

▲桃園市小農手匠發展協會週邊全是充滿綠意農田。（圖／擷取自臉書）

在訪談中，許多家長表達了強烈期待與感動：陳媽媽興奮地分享：「兒子祥祥終於等到暑假，他一直念著想再回到小農的夏令營。」游媽媽則表示：「老公是修農機的，我們很開心能有這樣的營隊，讓孩子靠近農業，欣賞自然。」

據統計，今年報名的孩子來自全桃29所不同的小學，許多家長是經由去年參與家庭的推薦與口耳相傳而主動報名。主辦單位觀察到，越來越多家長渴望孩子能從3C產品的包圍中抽身，回到真實的自然場域中學習，培養感官覺察、合作能力與生活技能。

然而籌備過程並不輕鬆。承辦團隊坦言，要在自然農場中打造兼顧心理學、文化交流與環境永續的營隊，是一場高難度的協作工程。不僅需要橫跨教師、志工、外籍夥伴與農場資源之間的整合，更要不斷溝通與調整，以確保課程設計符合理念也能實際執行。

儘管過程充滿挑戰，但余孟芬也感受到回饋的力量，包括：家長的感謝、老師的熱情、志工的投入，讓整個團隊深深感動：「這些，就是我們點燈的柴火。」「我們不只想為20個孩子點燈，我們希望這盞光也能照進他們的家庭，點亮他們心中對生命、關係與世界的理解與愛。」

2025全富永續夏令營即將展開，余孟芬說：這不只是一週的活動，而是一顆幸福的種子，悄悄種在孩子的心裡，等待未來的某一天，長出自己的光芒。