網傳桃園市超徵34億！要求「還稅於民」　市府：假訊息

▲網傳桃園市超徵34億！市府：假訊息。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

726大罷免投開票落幕後，網傳桃園市超徵34億，要求「還稅於民」！桃園市政府28日發出嚴正聲明指出，網傳桃園市超徵34億，是「假訊息」。市府113年度稅收決算結果較預算數多（俗稱超徵稅收）僅9億元，非網路流傳34億元。

且桃園在113年度是全國唯一無歲計賸餘的縣市，顯示市府所有可用財源皆已全數投入市政建設與民生服務。市府指出，當前市府整體財政面臨極大挑戰，主要關鍵在於中央對桃園市的財源補助（包含統籌分配款與一般性補助款）相較其他五都明顯偏低，差距從88億元至356億元不等，長期對桃園財政造成結構性壓力。

同時，截至目前為止，歷年所累計的絀數已高達700億元，進一步突顯本市為因應快速成長所需，不得不負擔沉重財務壓力。市府表示，張善政市長上任後，積極推動捷運綠線、社會住宅、公托中心、學校整建與長照資源布建等重大基礎建設及社會福利政策，推動桃園進入城市發展的關鍵起飛階段，資金需求極為龐大，而在財政資源分配相對不利的情況下，市府仍努力維持各項施政穩健推動。

市府強調，將會繼續關注中央財劃法修法後的執行情形，也持續謹慎運用市民每一分稅金，讓大家看得到桃園的進步與改變。