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網傳防空演習時間長達1.5小時　警政署闢謠：人車管制僅半小時

▲民眾認為演習管制時間延長，遭警政署澄清是假訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

▲民眾認為演習管制時間延長，遭警政署澄清並非事實。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近日網路平台有民眾上傳「今年防空演習特別長，不是往常的半小時，留意行程」等不實資訊，警政署14日下午發聲明澄清：「2025城鎮韌性防空演習」實際進行人車管制的警戒管制、需民眾配合的時間僅為30分鐘，與歷年萬安演習相同，請民眾安心應對，切勿發布錯誤訊息。

警政署表示，本次演習訂從7月15日至18日，採「分區異時」方式施行，依中部、南部、北部、東部及離島地區順序辦理。各地區於演習當日下午1時30分至2時、東部及離島管制時間從上午10時至10時30分，實施防空警報發放、疏散避難及交通管制等項目，請民眾配合警察及民防人員引導。

警政署表示：演習過程中警報解除後，地方政府及民防團隊續行於下午2時至3時、東部及離島演訓地區則表定10時30分至11時30分實施「救濟站」、「急救站」及戰災搶救等災害應變演練，不影響民眾正常作息。

警政署強調，本次研習管制時間同樣為30分鐘並無延長；防空演習是落實全民國防教育、強化社會韌性的重要措施，警方呼籲民眾提高警覺，切勿轉傳未經查證訊息，攜手支持演習推動，共同守護國人安全與社會安定。

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