快訊／17縣市豪大雨特報！強降雨持續中　入夜下更猛

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

雨區持續擴大，中央氣象署針對17縣市發布豪大雨特報，受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今（28日）雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹縣市、台中、彰化、南投、宜蘭、澎湖地區及新北、桃園、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

氣象署指出，日本南方海面至中國華南一帶為低壓帶，台灣位於低壓帶內及西南風影響，今日天氣相當不穩定，尤其西半部地區雨勢明顯、並有短延時強降雨，嘉義縣太保市、義竹鄉、水上鄉、六腳鄉、台中市大甲區時雨量皆曾超過100毫米，苗栗以南地區已有局部豪雨，台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市已有大豪雨。

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氣象署表示，目前彰化以南、宜蘭地區及南投、北部山區仍有對流影響，強降雨持續中。今晚至明日南部雨勢將持續且伴隨短延時強降雨，深夜起中部以北雨勢亦將增大，中南部地區有大雨或局部豪雨，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

大豪雨地區

雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市

豪雨地區

苗栗縣、高雄市、屏東縣

大雨地區

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署