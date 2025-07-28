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陝西店鋪內上千萬金飾被洪水沖走　居民聞風撿拾...店家開酬金回收

▲陝西一間金店被洪水沖開店門，價值上千萬的金飾、首飾被沖走。（圖／翻攝極目新聞）

▲陝西一間金店內價值上千萬的金飾、首飾被洪水沖走。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸北方地區近日遭逢強降雨天氣侵襲，陝西吳起縣暴雨過後引發洛河洪水，漫過堤岸湧進城區，部分汽車被洪流沖走，道路旁的商鋪也遭洪水沖進店內造成損失。其中，位於該縣洛濱路旁碧桂園翡翠公館小區門口的老鳳祥金店，便有擺放在櫥窗內的價值上千萬元（人民幣，下同）金飾被沖走，引起當地居民爭相搜尋撿拾。

《極目新聞》報導，7月27日晚，金店老闆葉國福稱，店方願拿出每件金飾價格一半的錢款酬謝歸還者。多名幹部群眾、志願者清淤時撿到金飾，已歸還店方，他們婉拒了酬金。目前，找回的金飾不到2公斤。

葉國福一家人在吳起縣做珠寶生意十餘年，擁有3家老鳳祥金店，受災的這間店面最大，店內金首飾有鐲子、項鍊、耳環、吊墜，還有鉑金鑽戒、玉器、銀首飾等。

▲陝西一間金店被洪水沖開店門，價值上千萬的金飾、首飾被沖走。（圖／翻攝極目新聞）

▲混雜在洪水退去後泥漿內的金飾和首飾。（圖／翻攝極目新聞）

葉國福表示，25日上午8時許，員工到店準備開門營業時突接到通知，必須緊急撤離，店內的金銀首飾來不及轉移，隨即店內進水，水深達一米（公尺）多，待洪水退去後才發現金店大門被洪水沖開，店內的貨櫃及櫃內的金銀首飾被沖走，保險櫃也不見了，「被洪水沖走了，保險櫃裡有新貨、回收的舊料和現金。」

「老鳳祥金銀首飾被洪水沖走」的消息很快在當地傳開。葉國福提到，縣城居民聞訊趕來，在金店門口撿首飾，場面一度混亂，警方接報後在店門口拉起封鎖線，「之後，有少數人在金店附近道路及河道撿首飾，還有人用金屬探測儀地毯式尋找，也不知這些人是否撿到首飾，撿到了多少。」

▲陝西一間金店被洪水沖開店門，價值上千萬的金飾、首飾被沖走。（圖／翻攝極目新聞）

▲部分民眾把撿拾到的首飾還給店家。（圖／翻攝極目新聞）

葉國福初估，近20公斤金銀首飾被沖走，按照最新金價，價值上千萬元，連日來，家人和店員一直在店門口及附近道路、北洛河的淤泥中尋找金銀首飾，然而，店方自己找到的、居民撿到歸還的金銀首飾只有一公斤左右，仍沒找到保險櫃。

葉國福強調，為了降低損失，他和家人決定採取回收的方式，激勵撿到首飾的民眾主動歸還，「店方願意拿出每件首飾一半價格的錢款作為酬金。例如，1克的金首飾，金價是700多元，一半的酬金是300多元。」

據了解，也有不少民眾主動歸還撿到的金銀首飾，葉國福提到，他們在歸還時，婉拒了店方的酬金，不求回報，令他十分很感動，也很感謝。

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