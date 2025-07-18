知名「抓猴專家」出事！暗網收購9300萬筆個資　全台灣人都被賣了

記者邱中岳／台北報導

刑事局電偵大隊接獲民眾報案，有徵信業者以非法手段取得大量的民眾個資，警方事後追查，在台中鎖定知名徵信社工程師，上暗網購買9300萬筆個資，其中光戶役政資料就達3千萬筆，其中雖有重複、除戶的資料，但幾乎囊括全台個人資料，還成立搜尋伺服器，讓徵信社員工可以登入查詢所需個資，而涉案的徵信社還是以「抓猴」闖出名號的連鎖品牌。

警方調查，44歲的廖姓工程師，平時在台中一家知名徵信社擔任工程師，在2023年左右透過暗網購買個資，並且以五千顆泰達幣（約折合台幣14.7萬)的費用，轉換成門羅幣交易，取得9300萬筆個人資料，其中包括購物網站、臉書以及戶役政的綜合個資。

▲花15萬元買9300萬筆個資，其中光戶役政資料就達3千萬筆。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，廖姓工程師取得資料後開始分類，光戶役政的資料就多達3000萬筆，再透過伺服器架設公司內部網站，讓員工可以輸入帳號密碼，便可輕鬆勾選想要的個資項目，並且取得相關資料。

警方指出，涉案工程師所屬的台中知名徵信社，在購買個資時，是屬於55歲的陳姓男子所有，但後來易主給薛姓老闆，警方不排除有沿用該查詢網站的可能，所以在6月間陸續逮捕工程師、2任老闆以及其他7名員工，並且依照個資法送辦。

▲工程師買個資，還架設內部網站供徵信社員工查詢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也追出，廖姓工程師所成立的搜尋網站，共計有4百多次的查詢紀錄，主要用在替客人查詢個資、抓姦以及跟監的部分，經查交易次數至少10筆，每筆從不同的需求喊價1萬元至10萬元。

據悉，台灣戶政系統在2022年曾經遭到駭客入侵，導致全台個資外洩，廖姓工程師也因此取得相關資料，且警方也發現，以戶役政的3千萬筆資料來看，個資外洩人數幾乎已經涵蓋全台。