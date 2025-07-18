　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名「抓猴專家」出事！暗網收購9300萬筆個資　全台灣人都被賣了

記者邱中岳／台北報導

刑事局電偵大隊接獲民眾報案，有徵信業者以非法手段取得大量的民眾個資，警方事後追查，在台中鎖定知名徵信社工程師，上暗網購買9300萬筆個資，其中光戶役政資料就達3千萬筆，其中雖有重複、除戶的資料，但幾乎囊括全台個人資料，還成立搜尋伺服器，讓徵信社員工可以登入查詢所需個資，而涉案的徵信社還是以「抓猴」闖出名號的連鎖品牌。

警方調查，44歲的廖姓工程師，平時在台中一家知名徵信社擔任工程師，在2023年左右透過暗網購買個資，並且以五千顆泰達幣（約折合台幣14.7萬)的費用，轉換成門羅幣交易，取得9300萬筆個人資料，其中包括購物網站、臉書以及戶役政的綜合個資。

▲▼花15萬元買9300萬筆個資，其中光戶役政資料就達3千萬筆。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲花15萬元買9300萬筆個資，其中光戶役政資料就達3千萬筆。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，廖姓工程師取得資料後開始分類，光戶役政的資料就多達3000萬筆，再透過伺服器架設公司內部網站，讓員工可以輸入帳號密碼，便可輕鬆勾選想要的個資項目，並且取得相關資料。

警方指出，涉案工程師所屬的台中知名徵信社，在購買個資時，是屬於55歲的陳姓男子所有，但後來易主給薛姓老闆，警方不排除有沿用該查詢網站的可能，所以在6月間陸續逮捕工程師、2任老闆以及其他7名員工，並且依照個資法送辦。

▲▼花15萬元買9300萬筆個資，其中光戶役政資料就達3千萬筆。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲工程師買個資，還架設內部網站供徵信社員工查詢。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也追出，廖姓工程師所成立的搜尋網站，共計有4百多次的查詢紀錄，主要用在替客人查詢個資、抓姦以及跟監的部分，經查交易次數至少10筆，每筆從不同的需求喊價1萬元至10萬元。

據悉，台灣戶政系統在2022年曾經遭到駭客入侵，導致全台個資外洩，廖姓工程師也因此取得相關資料，且警方也發現，以戶役政的3千萬筆資料來看，個資外洩人數幾乎已經涵蓋全台。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台人旅日自駕闖紅燈出事了！　遭拘留18天
ETtoday獲「銀響力新聞獎」2大獎　善終、超高齡現況議題
快訊／費仔、龍仔點頭願打中華隊
薇帕不會撲台！天氣粉專曝「有1壞消息」　網愣：天佑台灣
卡洛爾已向中職表達唯一目標入選美國隊　也不想佔台灣本土名額
快訊／竹北汽修廠大火！全面燃燒「車輛燒成廢鐵」
獨／孫生又出事！撩妹「愛愛很重要」拍臀摸大腿
馬上踩紅線！張啓楷節目大談民調　吳崢已檢舉：最重罰2百萬
知名「抓猴專家」出事！暗網收購9300萬筆個資　全台灣人都被
北市31年旅行社「突熄燈」！業者證實：結束營業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

萬安演習結束趕載客…金門廂型車挨撞翻車！1男骨折送醫

宜蘭貨車撞翻轎車「母女受困」　路人救出女童安撫...超暖畫面曝

為賺2萬7下場超慘！英國18歲男夾運2000萬大麻　桃機闖關秒被捕

撈很大！彰化PU皮工廠「做假帳」　被抓包補繳5年空污費4000萬

快訊／竹北汽修廠大火！全面燃燒「車輛燒成廢鐵」　警消急滅火

獨／網紅孫生又挨告！撩妹色喊：愛愛很重要　她慘遭拍臀摸大腿

知名「抓猴專家」出事！暗網收購9300萬筆個資　全台灣人都被賣了

恐怖片！水泥車猛撞轎車「包電桿」成鐵球　男子雙腿被夾受困

台南調查官被收押！涉洩密還有不明財產　調查局火速開鍘說話了

驚悚畫面曝！男騎士遭貨櫃車輾過　從車底「噴出」當場斷腿亡

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

萬安演習結束趕載客…金門廂型車挨撞翻車！1男骨折送醫

宜蘭貨車撞翻轎車「母女受困」　路人救出女童安撫...超暖畫面曝

為賺2萬7下場超慘！英國18歲男夾運2000萬大麻　桃機闖關秒被捕

撈很大！彰化PU皮工廠「做假帳」　被抓包補繳5年空污費4000萬

快訊／竹北汽修廠大火！全面燃燒「車輛燒成廢鐵」　警消急滅火

獨／網紅孫生又挨告！撩妹色喊：愛愛很重要　她慘遭拍臀摸大腿

知名「抓猴專家」出事！暗網收購9300萬筆個資　全台灣人都被賣了

恐怖片！水泥車猛撞轎車「包電桿」成鐵球　男子雙腿被夾受困

台南調查官被收押！涉洩密還有不明財產　調查局火速開鍘說話了

驚悚畫面曝！男騎士遭貨櫃車輾過　從車底「噴出」當場斷腿亡

凱基證券獨家推出財管專業顧問認證　滿足客戶全方位財管需求

黃仁勳見大陸商務部長：中國市場非常有吸引力！

萬安演習結束趕載客…金門廂型車挨撞翻車！1男骨折送醫

「清純歌手」突瘋狂蹭牆！驚爆性愛成癮染病　代表作很多人翻唱

中信志工陪伴院童歡樂一「夏」　解鎖寶藏探險之謎

「高速青春」開麥！高雄青年體驗一日DJ人生　直擊廣播現場

工作生活平衡！幸福企業永慶房屋推「月休10天」福利

宜蘭貨車撞翻轎車「母女受困」　路人救出女童安撫...超暖畫面曝

陸男太陽下吃米線褲子燒穿一個洞　拿紙巾測試真燒起來

鋼人T.J.瓦特3年36億續約　成NFL史上非四分衛最高薪

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

社會熱門新聞

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

18cm嫌短砸錢做人工陰莖　最後只剩9cm氣炸

鳳梨槍擊案內幕曝光！　傳「300萬利益」鬧翻

蘆洲兩工班街頭大亂鬥！警出動快打逮7人

台網美遊大馬遭黑警勒索逼陪酒　親曝新進度「5人被抓了」

4歲童開啟消防栓　大量水沫噴出畫面曝

交往2年男友竟是人夫！她慘被正宮告判決曝

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柯文哲收押後就遭欠租　房客怒怪被連累當共犯

台中行人違規畫面太驚悚　警45天開871張罰單

驚悚畫面！男騎士遭貨櫃車輾過　從車底噴出死亡

北市老菸槍隨手一丟燒死無辜鄰居！

更多熱門

相關新聞

英誤外洩阿富汗人個資　特種部隊也受害

英誤外洩阿富汗人個資　特種部隊也受害

英國發生嚴重個資外洩事件，超過100名英國官員個資遭外洩，就連軍情六處（MI6）特務和特種部隊成員也受害，曾與英國政府合作的近1萬9000名阿富汗人資料也外流，引發關注。

吸金10億主嫌操盤2電商平台洗錢300億

吸金10億主嫌操盤2電商平台洗錢300億

快訊／台南調查官涉洩個資　檢調南下搜索

快訊／台南調查官涉洩個資　檢調南下搜索

假冒政府普發現金釣魚簡訊！警籲勿點連結防詐

假冒政府普發現金釣魚簡訊！警籲勿點連結防詐

詐團利用中央存款保險誘騙個資　存保公司提醒民眾勿點擊簡訊連結

詐團利用中央存款保險誘騙個資　存保公司提醒民眾勿點擊簡訊連結

關鍵字：

徵信工程師個資刑事局

讀者迴響

熱門新聞

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！

Coldplay演唱會變抓姦！已婚CEO被爆性格惡毒　小三被起底

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

Coldplay抓包他不倫小三！　CEO假道歉信瘋傳

快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」移駕台灣辦　1月10日登上大巨蛋

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面