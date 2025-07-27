刑事局下架25萬則詐騙廣告！假冒財經名人最多　關鍵話術曝光

▲刑事局27日公布台灣社群平台詐騙廣告樣態 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「準時報牌」、「跟著高手學3天」、「公益送書」這些臉書社群平台常見廣告關鍵字，看似吸引人的行銷術語，警方揭露都是詐騙陷阱！刑事局27日表示：詐團持續透過網路廣告平台大量投放詐騙資訊，假冒政商名人與財經專家名義散布不實投資廣告，嚴重損害當事人名譽並侵蝕社會信任基礎。被冒用人士已多次公開澄清，強調從未設立任何LINE投資群組，呼籲大眾提高警覺，勿輕信誇大不實話術。

根據刑事局統計，從2023年6月28日至2025年6月30日止，已通報網路廣告平台下架超過25萬則詐騙廣告，其中光是2025年第二季，就通報Meta下架26074則、Google下架418則。

刑事局指出：這些氾濫的詐騙廣告仍以「投資詐騙」為主，其中假冒財經名人占比高達45.49%，媒體網紅25.12%，企業領袖13.56%，政治人物則占2.33%。詐騙廣告常用關鍵字如「今天佈局、明天驗證」、「免費贈書」、「限時名額」等，誘導民眾誤信並進一步點擊連結或加入詐騙群組。

警方分析從2025年6月起，詐騙廣告以假求職方式誘導民眾加入LINE帳號，常見職稱涵蓋陪聊、讀稿員、評論員、公益活動、兒童營隊等，後續常演變為個資竊取、金融帳戶徵收、甚至車手招募。正值暑期，警方特別提醒家長與青少年提高警覺，勿因好奇或貪圖免費禮券、體驗活動而落入陷阱。

刑事局強調，根據詐欺犯罪危害防制條例第30條與第31條規定，網路廣告平台有責任不得刊登或推播詐欺內容，並須揭露廣告出資者資訊。若平台業者怠於落實防詐措施，恐將面臨法律追訴。

警方呼籲包含臉書等社群平台，應主動履行查核與下架責任，與政府合作共同防詐；民眾投資應選擇合法金融機構，凡是標榜「飆股」、「投資老師群組」、「免費試聽」等誇大廣告都是詐騙。民眾若有疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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