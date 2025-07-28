「住了60年第一次遇到」！台南後壁一夜淹水　居民嘆：台南不寧靜

▲台南後壁地區清晨遭大雨襲擊，街道出現明顯積水。（翻攝自Threads @mamayang888）

圖文／鏡週刊

台南市遭遇強烈鋒面與西南氣流夾擊，從昨（27日）深夜起連續降下大雷雨，台南後壁區菁寮地區今（28日）清晨傳出嚴重積淹水災情，有獨居長者受困家中，消防人員緊急出動協助疏散。據中央氣象署上午8時47分發布的大雷雨即時訊息，嘉義縣與台南市多區須警戒雷擊、劇烈降雨與溪河暴漲等災害。

柳營6小時累積雨量184mm！據水利署即時資料，台南柳營區在短短6小時內累積降雨高達184.5毫米，達到一級淹水警戒標準；新營區則進入二級淹水警戒，若降雨不歇，可能會於3小時內出現淹水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水利署指出，新營區的中營里、新東里、興業里、大宏里等17個里，均有可能面臨積水風險；柳營區的人和、八翁、旭山等8個里也列入高度警戒範圍，提醒民眾避免進入低窪區域、隨時注意災防訊息。

其中，後壁區菁寮地區淹水深度已達小腿高度，清晨傳出有獨居老婦人受困無法自行脫困。台南市消防局第一大隊獲報後立刻派員前往，協助將一名83歲老婦人安全撤離至後壁區公所暫時安置。

此外，位於後壁區的伴手禮店「楊媽媽菓子工坊」，稍早也在Threads上貼出照片及影片，驚呼：「住了5、60年第一次遇到淹水！」店家表示，雨從半夜開始就沒停過，凌晨5點水開始淹進去，同時提醒當地居民：「路上到處都淹水，今天的台南不寧靜。大家真的都要注意安全，平安最重要！！」

後壁區公所已於上午8時48分啟動三級應變中心，消防、民政與水利等單位持續監控積水情形，視情況啟動後續疏散或防救措施，確保居民生命安全。

氣象署與水利署呼籲，南部地區今日降雨仍未緩解，民眾應提高警覺，特別是行經溪河橋梁、地下道、或淹水熱區者更需謹慎。建議民眾即時追蹤中央氣象署、大雨雷擊警示與水利署淹水警戒資訊，以利防災應變。



更多鏡週刊報導

快訊／大豪雨狂炸 黃偉哲宣布：後壁區停班停課

嘉義縣大雨狂炸破300毫米！雲嘉南淹水警戒 鄭明典曝「紫色一坨」雲圖：一定會有人需要幫忙

快訊／豪大雨狂炸減少出門！ 嘉義縣、雲林水林鄉今「停班停課」